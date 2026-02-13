Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय ट्रिपल मर्डर: फांसी का ऐलान तो हुआ, पर फंदा खिंचने में कितनी देर? जानिए 'डेथ वारंट' और हाईकोर्ट की चुनौती का पूरा गणित

मचहा गांव के चर्चित तिहरे हत्याकांड में अदालत ने मुख्य आरोपी विकास कुमार उर्फ विकास सिंह को फांसी की सजा सुनाई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:03 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
Begusarai Triple Murder Case Verdict: मचहा गांव के चर्चित तिहरे हत्याकांड में अदालत ने मुख्य आरोपी विकास कुमार उर्फ विकास सिंह को फांसी की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने विकास सिंह को फांसी की सजा सुनाकर अपना काम कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की किताब में फांसी की सजा के बाद 'अमल' की प्रक्रिया क्या होती है? बेउर जेल में बंद दोषी विकास सिंह के पास अभी भी कई ऐसे कानूनी 'कवच' हैं, जो इस सजा को लंबी खींच सकते हैं.

हाईकोर्ट की मुहर

भारत के कानून (CrPC की धारा 366) के मुताबिक, सत्र न्यायालय (Session Court) अगर किसी को फांसी देता है, तो उस पर पटना हाईकोर्ट की पुष्टि (Confirmation) अनिवार्य है. बता दें कि ट्रायल कोर्ट अपनी पूरी फाइल हाईकोर्ट भेजेगा. हाईकोर्ट फिर से सबूतों को देखेगा. अगर हाईकोर्ट को लगता है कि सजा सही है, तभी 'डेथ वारंट' की दिशा में कदम बढ़ेगा.

दोषी के पास उपलब्ध कानूनी विकल्प

दोषी विकास सिंह के पास भी इस फैसले को चैलेंज करने का पूरा अधिकार है. वह अपनी फांसी को रोकने के लिए इन चरणों का सहारा ले सकता है. 

1- हाईकोर्ट में अपील: दोषी विकास सिंह अपनी फांसी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है.

2- सुप्रीम कोर्ट (SLP): अगर हाईकोर्ट भी निचली अदालत की सजा बरकरार रखता है, तो मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत में ले जाने का विकल्प होता है.

3- पुनर्विचार याचिका (Review Petition): सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एक बार फिर विचार करने की गुहार लगाई जा सकती है.

4- क्यूरेटिव पिटीशन (Curative Petition): न्याय की अंतिम उम्मीद के तौर पर तकनीकी सुधार की मांग की जा सकती है.

5- दया याचिका (Mercy Petition): सब रास्ते बंद होने पर देश के राष्ट्रपति से माफी की गुहार लगाई जा सकती है.

'बेउर जेल' में अब क्या होगा?

जेल मैन्युअल के हिसाब से फांसी की सजा पाए कैदी के नियम बदल जाते हैं.

1- तन्हाई की कोठरी (Solitary Confinement): दोषी को अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा.

2- विशेष निगरानी: 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे ताकि कैदी खुद को नुकसान न पहुंचा सके.

3- मुलाकात के नियम: कानूनी सलाहकारों और परिवार से मिलने के नियमों में बदलाव होगा.

एक्सपर्ट की राय

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि विकास सिंह पहले से ही उम्रकैद काट रहा था और उसने जेल के प्रभाव का इस्तेमाल कर दोबारा हत्याएं की हैं, इसलिए उसकी सजा कम होने की संभावना 'कम' है. इसे 'Rarest of Rare' की श्रेणी में मजबूती से रखा जा सकता है.

