बेगूसराय: अमरूद देने के बहाने चाचा ने 8 साल की मासूम से किया दुष्कर्म

बच्ची ने घरवालों को बताया

बताया जा रहा है कि रिश्ते में लगने वाले चचेरे चाचा अपनी ही चचेरी पुत्री को अमरूद देकर और बहला फुसला कर ले गया और सुनसान जगह पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मिली जानकारी के अनुसार, जब बच्ची घर पहुंची और इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजन आनन-फानन में इस घटना की जानकारी मटिहानी थाने पुलिस को दी. मौके पर मटिहानी थाने के पुलिस पहुंचकर जांच शुरू की और फिर मासूम बच्ची को अपने हिरासत में लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा.