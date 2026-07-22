बेगूसराय: अमरूद देने के बहाने चाचा ने 8 साल की मासूम से किया दुष्कर्म

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बेगूसराय में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है, जहां एक युवक 8 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक ने रेप किया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा का मुख्य विषय बन गया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है. यह घटना मटिहानी थाना क्षेत्र में हुई.
बच्ची ने घरवालों को बताया
बताया जा रहा है कि रिश्ते में लगने वाले चचेरे चाचा अपनी ही चचेरी पुत्री को अमरूद देकर और बहला फुसला कर ले गया और सुनसान जगह पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मिली जानकारी के अनुसार, जब बच्ची घर पहुंची और इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजन आनन-फानन में इस घटना की जानकारी मटिहानी थाने पुलिस को दी. मौके पर मटिहानी थाने के पुलिस पहुंचकर जांच शुरू की और फिर मासूम बच्ची को अपने हिरासत में लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा.
जांच के लिए FSL की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. इस घटना के बारे में सदर DSP आनंद कुमार पांडे ने बताया कि मटिहानी थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ उसके ही एक रिश्तेदार यानी उसके चाचा ने रेप किया. पुलिस अभी आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.
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