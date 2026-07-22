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बेगूसराय: अमरूद देने के बहाने चाचा ने 8 साल की मासूम से किया दुष्कर्म

बेगूसराय में रिश्ते में चचेरे चाचा लगने वाले युवक ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया. रेप की घटना देने के बाद आरोपी चचेरे चाचा मौके से फरार हो गया है. आरोपी चाचा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 22, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:20 PM IST
बेगूसराय: अमरूद देने के बहाने चाचा ने 8 साल की मासूम से किया दुष्कर्म
Image Credit: बेगूसराय: चाचा ने 8 साल की मासूम से किया दुष्कर्म (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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