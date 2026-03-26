बेगूसराय वरुण सिंह हत्याकांड का खुलासा, दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से तीन कुख्यात शूटर गिरफ्तार

Begusarai Varun Singh Murder Case: बेगूसराय के चर्चित वरुण सिंह हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस हत्याकांड के बाद फरार हुए तीन कुख्यात शूटरों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है. सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर छापेमारी की. वहां छिपकर रह रहे तीनों शूटर राजीव कुमार, अभिनव कुमार और चंदन कुमार को पुलिस ने दबोच लिया. इनके पास से तीन देसी पिस्तौल, कई जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है.

पूरी घटना 9 मार्च की है, जब सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदह के पास बाइक सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने जमीन कारोबारी वरुण सिंह को घेर लिया था. हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वरुण सिंह की मौके पर ही जान ले ली थी. इस हत्या के बाद अपराधी जिले से बाहर भाग निकले थे और दूसरे राज्यों में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे. पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार तीनों शूटरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया है कि किस तरह उन्होंने रेकी कर वरुण सिंह की हत्या की पटकथा लिखी थी.

पुलिस की अब तक की जांच में यह साफ हो गया है कि वरुण सिंह की हत्या के पीछे कोई और नहीं, बल्कि उनके गांव नागदह का ही रणधीर महतो है. पुलिस के अनुसार, वरुण सिंह और रणधीर महतो के बीच काफी समय से जमीन को लेकर गहरा विवाद चल रहा था. इसी रंजिश का बदला लेने के लिए रणधीर महतो ने इन पेशेवर शूटरों को सुपारी देकर हत्या की साजिश रची थी. डीएसपी ने बताया कि हालांकि शूटर पकड़े जा चुके हैं, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता रणधीर महतो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

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पुलिस ने अपराधियों के अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय नेटवर्क को खंगालकर उन्हें दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया है. फिलहाल, गिरफ्तार शूटरों से आगे की पूछताछ जारी है ताकि इस गिरोह के अन्य संपर्कों का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी रणधीर महतो की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और वह जल्द ही कानून के शिकंजे में होगा.