Begusarai News: बेगूसराय में वार्ड सदस्य की दबंगई, घर में घुसकर गर्भवती महिला को पीटा; गर्भपात होने से मचा हड़कंप

Begusarai News: बेगूसराय से एक बार फिर दबंगई की तस्वीर सामने आई है, जहां एक वार्ड सदस्य पर गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि उसने घर में घुसकर गर्भवती महिला समेत पांच लोगों को बेरहमी से पीट दिया, जिससे महिला का गर्भपात हो गया. फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. ये पूरा मामला बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र के चानन बिन टोली का है. यहां वार्ड सदस्य कन्हैया कुमार पर आरोप है कि उसने एक परिवार के घर में घुसकर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया.

क्यों हुआ विवाद?

इस हमले में गर्भवती महिला समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पीड़ितों की पहचान राजेश कुमार, बिरहनी देवी, खुशबू देवी और प्रेमा देवी के रूप में हुई है. घायल खुशबू देवी के मुताबिक, उनका भाई राजेश कुमार घर के पास सिगरेट पी रहा था, तभी वार्ड सदस्य कन्हैया कुमार शराब के नशे में वहां पहुंचा और उसके साथ मारपीट करने लगा. किसी तरह परिवार के लोग उसे बचाकर घर ले आए, लेकिन थोड़ी देर बाद आरोपी लाठी-डंडे से लैस होकर उनके घर में घुस गया और सभी पर हमला कर दिया.

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इस दौरान गर्भवती प्रेमा देवी को भी बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी चार महीने की गर्भावस्था खत्म हो गई. पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है और गांव में उसका दबदबा है. घटना की सूचना मिलते ही चकिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जन प्रतिनिधि ही जब कानून को हाथ में लेने लगें, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी. अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय