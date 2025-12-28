Advertisement
Begusarai Weather: बेगूसराय में रूह कंपा देने वाली सर्दी, कंपकंपाती ठंड के बीच भी गांधी स्टेडियम में नहीं थमा युवाओं का हौसला

Begusarai Weather: बेगूसराय में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई है. वहीं दूसरी ओर गांधी स्टेडियम में लोग फिटनेस और बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए ठंड में भी कड़ा अभ्यास करते नजर आ रहे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:52 AM IST

बेगूसराय में रूह कंपा देने वाली सर्दी, ठंड में भी नहीं थमा युवाओं का हौसला
Begusarai Weather: बेगूसराय इन दिनों भीषण ठंड और शीतलहर की चपेट में है, जिसने आम जनजीवन की रफ्तार पूरी तरह थाम दी है. तापमान में लगातार गिरावट, ठंडी पछुआ हवाएं और घना कोहरा लोगों की दिनचर्या पर भारी पड़ रहा है. सुबह और रात के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. ठंड का असर सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर देखने को मिल रहा है. लोग अलाव, गर्म कपड़े और अन्य साधनों का सहारा लेकर किसी तरह इस सर्दी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

बाजारों और सड़कों पर दिखा असर
पिछले कई दिनों से जारी शीतलहर के कारण बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई है. सुबह के समय घने कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम रहती है, जिससे वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ठंड के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाजी लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं. मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने से अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: Patna Weather: पटना में ठंड से राहत के आसार नहीं, जानें राजधानी में हवा कितनी दूषित

गांधी स्टेडियम में फिटनेस का जज्बा
हालांकि, इस कड़ाके की ठंड के बीच बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है. ठंडी हवाओं और घने कोहरे के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सुबह-सुबह यहां पहुंचकर मॉर्निंग वॉक, दौड़ और शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं. लोग मानते हैं कि नियमित व्यायाम से न सिर्फ शरीर गर्म रहता है, बल्कि बीमारियों से भी बचाव होता है.

युवाओं में नौकरी को लेकर जोश
खास बात यह है कि गांधी स्टेडियम में कई युवा बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं. युवक-युवतियां ठंड की परवाह किए बिना फिजिकल की कड़ी तैयारी कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि नौकरी और बेहतर भविष्य की उम्मीद युवाओं को इस भीषण ठंड में भी मैदान तक खींच ला रही है. कड़ाके की ठंड के बीच युवाओं का यह जज्बा और मेहनत प्रेरणादायक है.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

Begusarai Weather

बेगूसराय में रूह कंपा देने वाली सर्दी, ठंड में भी नहीं थमा युवाओं का हौसला
Bihar News: खरमास के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार तय! जानें कितना अहम
Patna Weather: पटना में ठंड से राहत के आसार नहीं, जानें राजधानी में हवा कितनी दूषित
Jharkhand Weather Update: सुबह-शाम छाया घना कोहरा, घरों में दुबके लोग
पेट्रोल-डीजल के दाम में लगी 'आग', तो रसोई गैस ने दी राहत, जानें आज क्या हैं रेट?
जमुई-जसीडीह रेलखंड पर सीमेंट से लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी, पुल में गिरीं कई बोगियां
झोलाछाप डॉक्टर की दरिंदगी! रामनगर में अवैध अबॉर्शन के बाद महिला की मौत
'जिसकी लागी रे लगन भगवान में...', राजन जी महाराज का ये भजन मन मोह लेगा
Bihar Weather: नए साल में भी बिहार वालों पर कहर बरपाएगा ठंड, नहीं मिलने वाली राहत
राम कृपाल यादव के दावे पर राजद में उबाल, राहुल कुमार बोले– 25 विधायकों का दावा फर्जी