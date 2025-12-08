Begusarai Weather: बेगूसराय में ठंड का कहर! मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं निकल रहे लोग, पटना में हवा हुई जहरीली!

Begusarai Ka Mausam: बेगूसराय में कड़ाके की ठंड के कारण मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वालों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है. सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ गया है. राजधानी पटना में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है तो वहीं इसका सीधा प्रभाव वायु गुणवत्ता पर पड़ रही है.
Begusarai Weather Report: बिहार इन दिनों प्रचंड सर्दी की चपेट में आ चुका है. बिहार के बेगूसराय जिले में अभी से ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटने लगे हैं. यहां पिछले तीन दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. गिरते तापमान के कारण गलन काफी बढ़ गई है. वहीं सर्दीली हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है. कई इलाकों में लोगों ने सुबह और शाम के वक्त वॉक पर जाना (टहलना) छोड़ दिया है. बता दें कि बेगूसराय में ठंड के टॉर्चर से लोग परेशान हो रहे हैं और घरों से निकलने में हिचकिचा रहे हैं. बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों, जैकेट, स्वेटर और मफलर का सहारा ले रहे हैं.
शहर के कैंटीन चौक पहले सुबह-सुबह लोगों की अच्छी-खासी भीड़ दिखती थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है. कड़ाके की ठंड के कारण मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वालों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि सुबह का तापमान अचानक गिर गया है, जिससे ठंड की मार और ज्यादा बढ़ गई है. ठंड बढ़ने के साथ ही सड़कें भी खाली दिखाई देने लगी हैं. पहले रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भीड़ रहती थी, पर तीन दिनों से ठंड इतनी है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे.
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है. सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ गया है. राजधानी पटना में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है तो वहीं इसका सीधा प्रभाव वायु गुणवत्ता पर पड़ रही है. सुबह और शाम के वक्त पटना के कई इलाकों में कोहरा देखने को मिल रहा हैं. गांधी मैदान और वेटरनरी कॉलेज के आसपास सबसे अधिक हवा प्रदूषण हुई है. गांधी मैदान और वेटरनरी कॉलेज के पास AQI इंडेक्स 250 के आसपास पहुंच चुका है तो वहीं इको पार्क के पास 173 है.