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Begusarai Weather: बेगूसराय का मौसम हुआ खुश! जिले में हो रही झमाझम बारिश... भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत

बेगूसराय के लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है. इलाके में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है. बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 11, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:48 AM IST
Begusarai Weather: बेगूसराय का मौसम हुआ खुश! जिले में हो रही झमाझम बारिश... भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत
Image Credit: बेगूसराय का मौसम

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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