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Begusarai Weather: बेगूसराय में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आज (11 जून, 2026) राहत मिली, जब अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने राहत की सांस ली. बेगूसराय में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ था. आसमान में बादल छाए हुए थे और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई.
भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत
बारिश शुरू होते ही शहर और ग्रामीण इलाकों का मौसम पूरी तरह बदल गया. पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन इस बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया. बारिश के कारण जहां सड़कों पर पानी जमा हो गया, वहीं लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी. तेज हवाओं और ठंडी फुहारों ने गर्मी के असर को काफी हद तक कम कर दिया. लोग घरों की छतों, बालकनियों और सड़कों पर निकलकर सुहाने मौसम का आनंद लेते नजर आए.
पूरा इलाका ठंडी फुहारों से सराबोर
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उमसभरी गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था. लेकिन आज हुई मूसलाधार बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को काफी राहत मिली है. किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है और पूरा इलाका ठंडी फुहारों से सराबोर है. मौसम के इस बदलाव ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है. फिलहाल बारिश का दौर जारी है और लोग इस बदले हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह सुहाना बना रहेगा.