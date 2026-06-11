पूरा इलाका ठंडी फुहारों से सराबोर

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उमसभरी गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था. लेकिन आज हुई मूसलाधार बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को काफी राहत मिली है. किसानों के लिए भी यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है और पूरा इलाका ठंडी फुहारों से सराबोर है. मौसम के इस बदलाव ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है. फिलहाल बारिश का दौर जारी है और लोग इस बदले हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह सुहाना बना रहेगा.