/बेगूसराय में बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदा, कपासिया चौक के पास हाईवे किनारे फेंककर हुए फरार

Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है. नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मृत समझकर NH-31 किनारे फेंक दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. नगर थाना क्षेत्र स्थित कपासिया चौक के पास NH-31 पर उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया.