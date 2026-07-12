Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय में बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदा, कपासिया चौक के पास हाईवे किनारे फेंककर हुए फरार

बेगूसराय में बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदा, कपासिया चौक के पास हाईवे किनारे फेंककर हुए फरार

Begusarai Crime News: बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मरा समझकर एनएच-31 किनारे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल युवक का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 12, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:03 AM IST
बेगूसराय में बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदा, कपासिया चौक के पास हाईवे किनारे फेंककर हुए फरार
Image Credit: बेगूसराय में बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट का मुजफ्फरपुर दौरा आज, करीब ₹1047 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी
bihar breaking news34 min ago
2
West Champaran news36 min ago
3
Vaishali news56 min ago
4
‬Muzaffarpur News1 hr ago
5
CM Samrat ChoudharyJul 11