/बेगूसराय में बदमाशों ने युवक को चाकुओं से गोदा, कपासिया चौक के पास हाईवे किनारे फेंककर हुए फरार

राज्य चुनें
Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है. नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मृत समझकर NH-31 किनारे फेंक दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. नगर थाना क्षेत्र स्थित कपासिया चौक के पास NH-31 पर उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया.
घायल युवक की पहचान नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा गांव निवासी रणजीत सिंह के पुत्र रूपेश कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि रूपेश किसी काम से बेगूसराय आया था. कुछ देर बाद सूचना मिली कि अज्ञात अपराधियों ने उस पर चाकू से हमला कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया है. परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो रूपेश गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला. उनका कहना है कि किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और यह हमला किस वजह से किया गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने पहले रूपेश पर चाकू से हमला किया और फिर उसे चलती गाड़ी से कपासिया चौक स्थित NH-31 के पास फेंककर फरार हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही सदर DSP आनंद कुमार पांडे, नगर थानाध्यक्ष और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है तथा आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है.