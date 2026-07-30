/बेगूसराय: 28 जुलाई से लापता जाकिर का बगीचे में मिला शव, परिजनों ने लगाया अपहरण और हत्या का आरोप

Begusarai crime News: बेगूसराय में एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक मजदूर का शव बगीचे से बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों का आरोप है कि मजदूर का पहले अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को बगीचे में फेंक दिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव के समीप की है. मृतक की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के नौला गांव निवासी मोहम्मद लाल बाबू के पुत्र मोहम्मद जाकिर के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.