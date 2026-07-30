/बेगूसराय: 28 जुलाई से लापता जाकिर का बगीचे में मिला शव, परिजनों ने लगाया अपहरण और हत्या का आरोप

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Begusarai crime News: बेगूसराय में एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक मजदूर का शव बगीचे से बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. परिजनों का आरोप है कि मजदूर का पहले अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को बगीचे में फेंक दिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव के समीप की है. मृतक की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के नौला गांव निवासी मोहम्मद लाल बाबू के पुत्र मोहम्मद जाकिर के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
परिजनों के अनुसार, 28 जुलाई को मोहम्मद जाकिर घर से सामान खरीदने के लिए बाजार गए थे. आरोप है कि उसी दौरान तीन लोगों ने उन्हें जबरन अपने साथ ले लिया. काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला. बाद में सूचना मिली कि चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव स्थित एक बगीचे में एक शव पड़ा है. मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान मोहम्मद जाकिर के रूप में की.
परिजनों का यह भी दावा है कि घटना से जुड़ा एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मोहम्मद जाकिर को जबरन अपने साथ ले जाते दिखाई दे रहे हैं. उनका आरोप है कि पहले अपहरण किया गया और बाद में हत्या कर शव को बगीचे में फेंक दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही वीरपुर और चेरिया बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया.
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के कारणों तथा घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. परिजनों के आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.