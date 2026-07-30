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बेगूसराय: 28 जुलाई से लापता जाकिर का बगीचे में मिला शव, परिजनों ने लगाया अपहरण और हत्या का आरोप

Begusarai crime News: बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में एक मजदूर का शव बगीचे से मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान मोहम्मद जाकिर के रूप में हुई है. परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया है और सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 30, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:46 PM IST
बेगूसराय: 28 जुलाई से लापता जाकिर का बगीचे में मिला शव, परिजनों ने लगाया अपहरण और हत्या का आरोप
Image Credit: बेगूसराय: 28 जुलाई से लापता जाकिर का बगीचे में मिला शव (zee media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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