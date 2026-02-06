Bhagalpur News: नशा, विवाद और हत्या; ताड़ी के चंद रुपयों के लिए युवक की चाकू गोदकर ले ली जान

Bhagalpur News: भागलपुर में ताड़ी के पैसों पर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है. साथ ही, दो लोग घायल है. घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को भी जमकर पीटा, उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है.
Bhagalpur News: भागलपुर में ताड़ी के पैसे को लेकर हुआ विवाद एक युवक की हत्या में बदल गया. नशे की हालत में हुए झगड़े के दौरान चाकू से किए गए हमले में एक युवक की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. घटना सन्हौला थाना क्षेत्र के भीखनचक गांव की है. मृतक की पहचान एतवारी चौधरी के रूप में की गई है. इस घटना में उनके भाई चुनना चौधरी और भतीजा अंकित कुमार भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है.
ताड़ी पीने के बाद पैसे देने से किया इनकार
परिजनों के अनुसार, आरोपी वासुकी मंडल ताड़ी पीने के लिए आया था. नशे की हालत में ताड़ी पीने के बाद उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और गाली-गलौज शुरू कर दी. स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर किसी तरह मामला शांत कराया, जिसके बाद आरोपी वहां से चला गया. लेकिन कुछ समय बाद आरोपी दोबारा मौके पर लौटा और फिर से विवाद शुरू कर दिया. इसी दौरान उसने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एतवारी चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल सन्हौला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एतवारी चौधरी को मृत घोषित कर दिया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह भी घायल हो गया. आरोपी को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना मिलते ही सन्हौला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: अश्वनी कुमार