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मामी के प्यार में पागल था भांजा, दोनों के बीच था अवैध संबंध, फिर अचानक युवक ने लगा दी फांसी

Begusarai Latest News: बेगूसराय में एक युवक अपनी मामी के प्यार में पागल था. मामी के बिना उसको अपनी जिंदगी अधूरी लग रही है. परिजनों बताया कि वह मामी के प्रेम संबंध की वजह से तनाव में रहने लगा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर लिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:44 PM IST

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भांजे ने अपनी सगी मामी के साथ प्रेम-संबंध के चलते आत्महत्या कर ली
भांजे ने अपनी सगी मामी के साथ प्रेम-संबंध के चलते आत्महत्या कर ली

Begusarai News: बेगूसराय से एक हैरान वाली खबर सामने आई है. यहां मामी के साथ प्रेम संबंध और मानसिक तनाव के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला बेगूसराय के डंडारी थाना क्षेत्र का है. 

दरअसल, पटना जिले के मराची थाना क्षेत्र के रहने वाले कमल कुमार ने अपने मामी के प्यार में पागल और मानसिक तनाव के कारण नाना के घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया. बताया जा रहा है कि युवक का अपने ही रिश्ते की मामी के साथ अवैध संबंध था, जिसे लेकर वह काफी समय से मानसिक तनाव में था.

परिजनों के मुताबिक, युवक बचपन से ही अपने नाना के घर डंडारी थाना क्षेत्र के बालहा गांव में रह रहा था और अपने मामा के साथ ठेकेदारी का काम करता था. इसी दौरान उसने अपने मामा-मामी को करीब 7 से 8 लाख रुपए भी दिए थे. जब युवक ने जमीन खरीदने के लिए पैसे वापस मांगे, तो उसे पैसे नहीं मिले, जिससे वह और अधिक परेशान रहने लगा.

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बताया जा रहा है कि युवक मामी के प्रति अत्यधिक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और इसी तनाव के कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना की सूचना मिलते ही डंडारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है. 

वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और परिजनों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल, इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

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