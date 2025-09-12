'अगर मस्जिद से फतवा होगा तो मंदिर से हुंकार भरेंगे', केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2919347
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

'अगर मस्जिद से फतवा होगा तो मंदिर से हुंकार भरेंगे', केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान

Bihar Politics: बेगूसराय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मस्जिदों से फतवा जारी होने पर मंदिरों से प्रतिक्रिया देने और मुसलमानों को लेकर विवादित टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की एनडीए सरकार द्वारा मुसलमानों को हर योजना का लाभ दिया गया है, लेकिन वोट देने के समय इससे किनारा कर लेते हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 03:40 PM IST

Trending Photos

गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री
गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय दौरे पर हैं. यहां उन्होंने एक बार फिर से  विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर तुम मस्जिदों से फतवा जारी करोगे तो हम भी मंदिरों से हुंकार भरेंगे. मुसलमानों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान 'नमक ह...'होते हैं. गिरिराज सिंह के इस बयान ने राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की एनडीए सरकार द्वारा मुसलमानों को हर योजना का लाभ दिया गया है, लेकिन वोट देने के समय इससे किनारा कर लेते हैं.

उन्होंने कहा कि कई बार मुसलमानों से पूछा गया कि क्या वे सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वोट देने के सवाल पर वे पीछे हट जाते हैं. गिरिराज सिंह ने दावा किया कि मस्जिदों से फतवे जारी होने के कारण मुसलमान वोट नहीं देते. उन्होंने आगे कहा कि पहले लालू यादव के शासनकाल में ‘लालटेन जुग’ था, जबकि वर्तमान में एनडीए सरकार के समय ‘लालटेन पूरी तरह से फूट चुका है.  गिरिराज सिंह ने इसे विकास की दिशा में बदलाव करार दिया और सरकार की योजनाओं को गरीबों और पिछड़ों तक पहुंचाने का दावा किया.

ये भी पढ़ें: AI वीडियो पर सियासी बवाल, गिरिराज सिंह बोले- राहुल गांधी को भुगतने होंगे परिणाम

Add Zee News as a Preferred Source

गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे समाज में नफरत फैलाने वाला बताया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह वोट बैंक की राजनीति पर करारा जवाब है. फिलहाल प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है.

यह घटना आगामी चुनावों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. गिरिराज सिंह का बयान समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा सकता है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.

इनपुट: जीतेन्द्र चौधरी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Giriraj Singh

Trending news

Giriraj Singh
AI वीडियो पर सियासी बवाल, गिरिराज सिंह बोले- राहुल गांधी को भुगतने होंगे परिणाम
bihar poitics news
बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर भड़के राम कदम, कहा- ये देश का अपमान है
Pawan Singh
Rise And Fall में पवन सिंह को मिली इतनी फीस,उतने में बनी जाएंगी 27 भोजपुरी फिल्में!
bihar jehanabad news
मां दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, तनाव माहौल के बीच पुलिस ने लिया सुझ-बुझ से काम
Sitamarhi News
कई लड़कों से थे बहन के अवैध संबंध, भाई ने इसलिए मार डाला, पुलिस को बताई पूरी कहानी
bihar chunav 2025
'महागठबंधन में शामिल करो...', लालू को खत पर खत लिखकर अपनी खता पूछ रहे ओवैसी
Gopalganj news
पुलिस और शराब तस्कर फिर आमने-सामने, मुठभेड़ में पुलिस ने पैर में मारी गोली
Bihar Crime News
Bihar News: खगड़िया में राजद विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या
Nalanda News
प्रेमिका ने प्रेमी संग बिताई रातें, हो गई प्रेग्नेंट और अब बनी कुंवारी मां
patna news
शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, अवैध धन का खुलासा
;