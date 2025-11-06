Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2990474
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

सियासी दंगल का पहला रण शुरू, किसके सिर सजेगा जीत का ताज? बेगूसराय का आयुर्वैदिक कॉलेज बना आदर्श बूथ केंद्र

Bihar Chunav 2025: बेगूसराय विधानसभा में चुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के लोहिया नगर स्थित आयुर्वैदिक कॉलेज की जो कि आदर्श बूथ केंद्र बनाया गया है. यहां पर मॉक पोलिंग की शुरुआत की गई है.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:43 AM IST

Trending Photos

सियासी दंगल का पहला रण शुरू, किसके सिर सजेगा जीत का ताज? बेगूसराय का आयुर्वैदिक कॉलेज बना आदर्श बूथ केंद्र

Bihar Chunav 2025: बेगूसराय के लोहिया नगर स्थित आयुर्वैदिक कॉलेज आदर्श बूथ केंद्र बनाया गया है. यहां मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद है. बता दें यहां काफी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेगूसराय में सात विधानसभा क्षेत्र है.

मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बेगूसराय में सात विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 2537 बूथ केंद्र बनाया गया है. बेगूसराय में कुल 73 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं. जिनकी किस्मत का फैसला जिले के 21.36 लाख वोटर करेंगे, जिसमें से 11 लाख 34 हजार 376 पुरुष है. जबकि, 1 लाख 2 हजार 323 महिला वोटर्स है. वहीं जिले के सात विधानसभा सीटों पर 38 थर्ड जेंडर है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर) को शुरू हो है. इस चरण में प्रदेश के 121 सीटों के 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे. इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी मतदाता तय करने वाले हैं, जो चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं. ‎ 

Add Zee News as a Preferred Source

आज बिहार सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में लॉक हो जाएगी. इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान से, पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन बांकीपुर से, जाले से नगर विकास मंत्री जीबेश मिश्रा, दरभंगा से राजस्व मंत्री संजय सरावगी, कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार का नाम शामिल है.

साथ ही, अमनौर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, बिहारशरीफ से पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार, बछवाड़ा से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, सरायरंजन से जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बहादुरपुर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, कल्याणपुर से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सदा शामिल हैं. इनमें बीजेपी कोटे के 11 तो जेडीयू कोटे के 5 मंत्री शामिल हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025first phase voting

Trending news

bihar chunav 2025
18 जिले, 121 सीटें, 1314 प्रत्याशी, देखें आपकी सीट से किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी
bihar chunav 2025
18 जिले, 121 सीटें, 1314 प्रत्याशी; बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान आज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav LIVE Updates: गिरिराज सिंह, मंगल पांडेय, नितिन नबीन और भीखूभाई दलसानिया समेत कई दिग्गजों ने सुबह-सुबह ही वोट डाला
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: पहले चरण में 121 Vs 126, तेजस्‍वी-2 डिप्‍टी CM-मैथिली ठाकुर मैदान में
patna news
पटना सिटी गुरुद्वारा में प्रकाशोत्सव की धूम, श्रद्धा-भक्ति से सराबोर हुआ पूरा परिसर
Dinesh Lal Yadav Nirahua
बिहार चुनाव से पहले निरहुआ ने की बिग बॉस कंटेस्टेंट नीलम गिरी के लिए अपील
Motihari News
बिहार चुनाव से पहले भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, 9 नवंबर की सुबह होगी सीमा सील
JP Nadda
लालू राज का अंधकार खत्म, बिहार विकास की रौशनी में नहाया: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा
Bhupendra Choudhary
राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार
bihar chunav 2025
EVM से वोट तो आपने बहुत डाले होंगे, आज इसकी ABCD भी जान लीजिए