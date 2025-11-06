सियासी दंगल का पहला रण शुरू, किसके सिर सजेगा जीत का ताज? बेगूसराय का आयुर्वैदिक कॉलेज बना आदर्श बूथ केंद्र

Bihar Chunav 2025: बेगूसराय के लोहिया नगर स्थित आयुर्वैदिक कॉलेज आदर्श बूथ केंद्र बनाया गया है. यहां मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद है. बता दें यहां काफी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेगूसराय में सात विधानसभा क्षेत्र है.

मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बेगूसराय में सात विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 2537 बूथ केंद्र बनाया गया है. बेगूसराय में कुल 73 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं. जिनकी किस्मत का फैसला जिले के 21.36 लाख वोटर करेंगे, जिसमें से 11 लाख 34 हजार 376 पुरुष है. जबकि, 1 लाख 2 हजार 323 महिला वोटर्स है. वहीं जिले के सात विधानसभा सीटों पर 38 थर्ड जेंडर है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार (6 नवंबर) को शुरू हो है. इस चरण में प्रदेश के 121 सीटों के 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे. इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी मतदाता तय करने वाले हैं, जो चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं. ‎

आज बिहार सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत भी ईवीएम में लॉक हो जाएगी. इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान से, पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन बांकीपुर से, जाले से नगर विकास मंत्री जीबेश मिश्रा, दरभंगा से राजस्व मंत्री संजय सरावगी, कुढ़नी से पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, साहेबगंज से पर्यटन मंत्री राजू कुमार का नाम शामिल है.

साथ ही, अमनौर से सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू, बिहारशरीफ से पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार, बछवाड़ा से खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, सरायरंजन से जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, बहादुरपुर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, कल्याणपुर से सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सदा शामिल हैं. इनमें बीजेपी कोटे के 11 तो जेडीयू कोटे के 5 मंत्री शामिल हैं.

