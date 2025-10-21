Advertisement
'मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं, वे नमक हराम...', गिरिराज सिंह के बयान से मचा सियासी घमासान

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान ने बिहार में घमासान मचा दी है. गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं, वे नमक हराम हैं. उनके इस बयान से विपक्ष उनपर हमलावर है. राजद से लेकर कांग्रेस सभी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:02 PM IST

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे हिंदू–मुस्लिम और धर्म आधारित बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है.  केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद अशोक यादव जैसे नेताओं के बयानों ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं, वे नमक हराम हैं.' इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है और विपक्षी दलों ने भाजपा पर नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया है.

राजद ने बीजेपी पर साधा निशाना
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, 'गिरिराज सिंह और भाजपा नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं. वे रोजगार और विकास की बात नहीं करते, सिर्फ़ समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जो मुसलमान योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे भी टैक्स देते हैं, वे भी भारत के नागरिक हैं. गिरिराज सिंह अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं हैं और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बातें करते हैं.'

कांग्रेस ने भी किया पलटवार
कांग्रेस ने भी गिरिराज सिंह के बयान की कड़ी आलोचना की. पार्टी प्रवक्ता शिशिर कौण्डिल्य ने कहा, 'गिरिराज सिंह जब भी बोलते हैं, नफरत उगलते हैं. चुनावी समय में हिंदू–मुस्लिम का मुद्दा उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. चुनाव आयोग को ऐसे बयानों का संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की बयानबाज़ी पर रोक लगानी चाहिए.' 

बिहार की चुनावी सियासत गर्म
वहीं जदयू (JDU) ने मामले पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी धर्मों और समाजों के लिए काम करते हैं. जदयू प्रवक्ता महेश दास ने कहा, 'इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और विकास मॉडल पर होना चाहिए. हमारी पार्टी हर धर्म और समुदाय का सम्मान करती है.' कुल मिलाकर, गिरिराज सिंह के बयान ने बिहार की चुनावी सियासत को और गर्मा दिया है. एक ओर भाजपा अपनी विचारधारा पर डटी दिख रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की साजिश करार दे रहा है. 

रिपोर्ट: सन्नी कुमार, पटना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

bihar chunav 2025Giriraj Singh

