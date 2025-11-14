जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई

Bihar Chunav 2025 Result: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे थे. एक जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने वीआईपी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ एक तालाब का दौरा किया. इसके बाद राहुल गांधी ने मछुआरों से बातचीत करने के दौरान अपनी टी-शर्ट और पैंट में ही तालाब भरे पानी में छलांग लगा दी थी. अब चुनाव आयोग के रुझानों में महागठबंधन और कांग्रेस के लिए नतीजे आए हैं. वह राहुल गांधी के लिए हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिसे (वोट) पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई!

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ तालाब में मछली पकड़ने कूदे थे, तब अनुमान लगाया कि वह सियाली पिच पर सहनी वोट को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं. एनडीए के कुछ नेताओं ने इसे चुनावी फायदे के लिए महज एक ड्रामा बताया था. राहुल गांधी के विरोधियों ने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने जितनी मछली पकड़ी, उनकी पार्टी को चुनावों में उससे भी कम वोट मिलेंगे.

राहुल गांधी के तालाब में कूदने और मछली पकड़ने के प्रयास का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसने चुनावी माहौल में काफी सुर्खियां बटोरी थी. हालांकि, अब राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर और बिहार चुनाव में रुझानों में आए नतीजों पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसा जा रहा है.

