Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2967996
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

'अगर पहचान के लिए बुर्का उठाना पड़े तो...', केंद्रीय मंत्री गिरिराज का बवाली बयान

Begusarai News: बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरण में होने वाला है. पहले चरण में बेगूसराय में भी मतदान होना है. वही, उससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने बुर्का प्रथा को लेकर कहा कि यदि पहचान के लिए बुर्का उठाना जरूरी हो तो वहां बुर्का उठाना ही पड़ेगा. जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं या कहीं फोटो खिंचवाते हैं तो उस समय जब बुर्का हटाया जा सकता है, तो मतदान के समय बुर्का क्यों नहीं हटाया जा सकता?

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:50 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

Begusarai News: बिहार में पहले चरण में बेगूसराय में भी मतदान होने वाला है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए सनातन और झटका मीट की बात को छेड़ दिया है. इस बात को लेकर उन्होंने विरोधियों का मुंह बंद करने की भी कोशिश की है.  उन्होंने कहा कि डंके के चोट पर मैं कहता हूं कि सनातन में बलि प्रथा जायज है और बलि प्रथा को ही झटका मीट कहा जाता है. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

नाम लिए बिना किसपर साधा निशाना? 
उन्होंने मटिहानी के राजद के उम्मीदवार बोगो सिंह का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कुछ ऐसे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जो टीका लगाकर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं. ऐसे नेताओं के संबंध में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वोट की राजनीति के लिए वह किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं. दरअसल,  विरोधियों के द्वारा लगातार इस बात को उठाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि एक तरफ गिरिराज सिंह सनातन धर्म के प्रचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ मांस-मछली का भी प्रचार करते हैं. इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर पलटवार किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बुर्का प्रथा को लेकर बोले गिरिराज सिंह
साथ ही, उन्होंने बुर्का प्रथा को लेकर कहा कि किसी धर्म के हिसाब से भारत का कानून नहीं चलेगा. बल्कि कानून जो कहेगी उस हिसाब से भारत का मतदान भी होगा. उन्होंने बुर्का पहनकर मतदान करने का विरोध करते हुए कहा है कि यदि पहचान के लिए बुर्का उठाना जरूरी हो तो वहां बुर्का उठाना ही पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं या कहीं फोटो खिंचवाते हैं, तो उस समय जब बुर्का हटाया जा सकता है, तो मतदान के समय बुर्का क्यों नहीं हटाया जा सकता. 

महागठबंधन को लेकर भी दिया बयान
वही, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि महागठंबधन अब कोई चीज नहीं रह गई है. NDA के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए यह गठबंधन बना. लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे. हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इसे नहीं माना और वे (महागठबंधन) एक तरह से बिखर चुके हैं. अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. आज NDA में पीएम मोदी और नीतीश कुमार नेता हैं और हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. 

रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी, बेगूसराय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Giriraj Singh

Trending news

bihar chunav 2025
'अगर पहचान के लिए बुर्का उठाना पड़े तो...', केंद्रीय मंत्री गिरिराज का बवाली बयान
Gopalpur Assembly Seat
Gopalpur Assembly Seat: PK की नीति का विरोध, पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप
bihar chunav 2025
राबड़ी आवास पर बवाल, RJD से टिकट नहीं मिलने पर कुर्ता फाड़कर रोए मदन शाह
Begusarai
Begusarai: गंगा स्नान करने गई महिला की मौत, मातम में बदली त्यौहार की खुशियां
Chaibasa news
Chaibasa: महज 10 मिनट के सफर में बिगड़ी NIT प्रोफेसर की तबीयत, चक्रधरपुर पहुंचते मौत
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी की धुआंधार रैली, इस दिन से करेंगे शुरुआत
bihar chunav 2025
Bihar: नामांकन करने पहुंची प्रत्याशी के पति गिरफ्तार, समर्थकों ने किया हंगामा
patna news
Patna: बाजार समिति फल मंडी में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल
Chatra Crime News
नजर हटी, दुर्घटना घटी... चतरा में धनतेरस के बाजार में नकाबपोश महिला चोर गैंग सक्रिय
Nawada News
Nawada: लाठी-डंडे से पीट-पीटकर युवक की हत्या, पत्नी घायल... जानें क्या है पूरा मामला