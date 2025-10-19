'अगर पहचान के लिए बुर्का उठाना पड़े तो...', केंद्रीय मंत्री गिरिराज का बवाली बयान

Begusarai News: बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरण में होने वाला है. पहले चरण में बेगूसराय में भी मतदान होना है. वही, उससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने बुर्का प्रथा को लेकर कहा कि यदि पहचान के लिए बुर्का उठाना जरूरी हो तो वहां बुर्का उठाना ही पड़ेगा. जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं या कहीं फोटो खिंचवाते हैं तो उस समय जब बुर्का हटाया जा सकता है, तो मतदान के समय बुर्का क्यों नहीं हटाया जा सकता?
Begusarai News: बिहार में पहले चरण में बेगूसराय में भी मतदान होने वाला है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए सनातन और झटका मीट की बात को छेड़ दिया है. इस बात को लेकर उन्होंने विरोधियों का मुंह बंद करने की भी कोशिश की है. उन्होंने कहा कि डंके के चोट पर मैं कहता हूं कि सनातन में बलि प्रथा जायज है और बलि प्रथा को ही झटका मीट कहा जाता है.
नाम लिए बिना किसपर साधा निशाना?
उन्होंने मटिहानी के राजद के उम्मीदवार बोगो सिंह का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कुछ ऐसे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जो टीका लगाकर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं. ऐसे नेताओं के संबंध में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वोट की राजनीति के लिए वह किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं. दरअसल, विरोधियों के द्वारा लगातार इस बात को उठाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि एक तरफ गिरिराज सिंह सनातन धर्म के प्रचार की बात करते हैं और दूसरी तरफ मांस-मछली का भी प्रचार करते हैं. इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर पलटवार किया है.
बुर्का प्रथा को लेकर बोले गिरिराज सिंह
साथ ही, उन्होंने बुर्का प्रथा को लेकर कहा कि किसी धर्म के हिसाब से भारत का कानून नहीं चलेगा. बल्कि कानून जो कहेगी उस हिसाब से भारत का मतदान भी होगा. उन्होंने बुर्का पहनकर मतदान करने का विरोध करते हुए कहा है कि यदि पहचान के लिए बुर्का उठाना जरूरी हो तो वहां बुर्का उठाना ही पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं या कहीं फोटो खिंचवाते हैं, तो उस समय जब बुर्का हटाया जा सकता है, तो मतदान के समय बुर्का क्यों नहीं हटाया जा सकता.
महागठबंधन को लेकर भी दिया बयान
वही, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि महागठंबधन अब कोई चीज नहीं रह गई है. NDA के खिलाफ अकेले किसी में लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए यह गठबंधन बना. लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे. हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इसे नहीं माना और वे (महागठबंधन) एक तरह से बिखर चुके हैं. अब गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. आज NDA में पीएम मोदी और नीतीश कुमार नेता हैं और हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं.
रिपोर्ट: जितेंद्र चौधरी, बेगूसराय