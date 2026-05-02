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Bihar Crime: बिहार में अपराधियों का तांडव, पटना में दंपति पर हमला और बेगूसराय में सड़क किनारे गड्ढे में मिला युवक का शव

Bihar Crime News: बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने एक घर में घुसकर धारदार हथियारों से एक दंपति पर हमला कर दिया, जिसमें पति की मौत हो गई. वहीं, बेगूसराय में अपराधियों ने युवक की हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 02, 2026, 10:27 AM IST

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बिहार क्राइम न्यूज
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Bihar Crime News: राजधानी पटना के पीरबहोर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अशोक राजपथ पर स्थित लालबाग में शनिवार सुबह एक बड़ी आपराधिक घटना हुई. बेखौफ अपराधियों ने एक घर में घुसकर धारदार हथियारों से एक दंपति पर हमला कर दिया. इस दौरान पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी नाजिया परवीन गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना को अंजाम देने का बाद हमलावर मौके से फरार है. इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. जांच में FSL की टीम भी शामिल है. CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है. 

बेगूसराय में हत्या कर शव को गड्ढे में फेंका
वहीं, बेगूसराय में भी अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक दिया. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है. घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र की है. मृतक युवक की पहचान चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव निवासी पवन महतो के 26 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि अरविंद कुमार अपने दोस्त को छोड़ने उसके ससुराल गया था. वापसी के दौरान जब वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था, उसी दौरान रास्ते में अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद अपराधियों ने शव को सड़क किनारे एक गड्ढे में फेंक दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

यह भी पढ़ें: CM सम्राट के निर्देश पर एक्शन मोड में पुलिस, शराब कांड के फरार आरोपी को पकड़ा

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मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. जैसे ही परिजनों को इस घटना की सूचना मिली, घर में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही खोदावंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है. कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है. फिलहाल, इस हत्या के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

पटना से प्रकाश सिन्हा और बेगूसराय से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट

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