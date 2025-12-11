Advertisement
Bihar Crime Bulletin: बेगूसराय, जहानाबाद और औरंगाबाद में बेखौफ बदमाशों का तांडव, देखें बिहार में आज दोपहर तक का क्राइम बुलेटिन

Bihar Crime News: बिहार पुलिस के 'ऑपरेशन लंगड़ा' का खौफ भी बदमाशों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है और अपराधिक घटनाओं में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है. आज कई जिलों से गोलीबारी और हत्या जैसी संगीन घटनाएं सामने आई हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 11, 2025, 02:02 PM IST

Bihar Crime Bulletin: बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के तुरंत बाद ही अपराधियों को तुरंत सुधरने या प्रदेश छोड़ने की चेतावनी दी थी. सम्राट चौधरी के कार्यकाल में यूपी की तर्ज पर बिहार पुलिस की बंदूकें भी आग उगलने लगी हैं और पुलिस ने 'ऑपरेशन लंगड़ा' शुरू कर दिया. इसके बावजूद अपराधिक घटनाओं में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है. बेखौफ बदमाश अभी भी तांडव मचाने में जुटे हैं. आज (गुरुवार, 11 दिसंबर) प्रदेश के कई जिलों में सरेराह गोली मारकर हत्या किए जाने की घटनाएं सामने आईं. जिनके कारण से प्रदेश की पुलिस और कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरु हो गए हैं. ताजा मामला जहानाबाद का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को उसके घर के पास गोली मार दी. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. घटना घोसी थाना क्षेत्र के सुजातपुर गांव की है. घायल युवक की पहचान 28 वर्षीय अजीत कुमार के रूप में हुई है. 

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

घटना के बाद परिजनों एवं ग्रामीणों की सहयोग से उसे आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर किया. जहां युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने प्रथमिक उपचार के बाद वहां से उसे पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. परिजनों ने बताया कि बुधवार की देर शाम अजीत अपने गांव के ही एक साथी के साथ बाइक से वंशीबिगहा सब्जी लेने गया था. वहां गांव के ही पप्पू यादव से किसी बात को लेकर बहस हो गई. इस दौरान पप्पू यादव ने अजीत को गोली मारने की धमकी दी. घबराकर अजीत गांव लौट आया. तभी पप्पू यादव वहां आ धमका और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना में अजीत की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

ये भी पढ़ें- पटना में सुबह-सुबह गरजीं पुलिस की बंदूकें, 'ऑपरेशन लंगड़ा' में कुख्यात बदमाश घायल

औरंगाबाद में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पर जानलेना हमला 

वहीं औरंगाबाद में जमीन विवाद की पंचायती करना एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि को उस वक्त महंगा पड़ गया, जब एक पक्ष के लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी और लाठी डंडों से उस पर अचानक हमला बोल दिया. घटना में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि माहिद गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना रफीगंज के चरकावां की है.मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे. एसडीओ तथा एसडीपीओ ने घायल माहिद को तत्काल रफीगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है. सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा छापेमारी भी की जा रही है. उन्होंने बताया कि जल्द ही इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

बेगूसराय में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या

इसी तरह से बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर जहां बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इससे इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला बीरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने चलते रास्ते एक युवक को निशाना बनाया और कपड़ा लेकर बाजार जा रहे मोहम्मद शहजाद को गोलियों से भून डाला. मृतक तेघरा थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद अजीम का बेटा बताया जा रहा है. हत्या की खबर मिलते ही स्थानीय लोग भड़क उठे. सड़क पर उतरकर जाम लगाया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया. मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है. परिजनों का बड़ा आरोप सामने आया है. शहजाद से अपराधी दो लाख रुपये रंगदारी की मांग कर रहे थे. रंगदारी नहीं देने पर ही उसे दिनदहाड़े गोली मार दी गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.सूचना मिलते ही बीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

पटना में सुबह-सुबह बदमाश राकेश का एनकाउंटर

पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में आज (गुरुवार, 11 दिसंबर) सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश राकेश कुमार के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसे घायल अवस्था में तुरंत एम्स पटना में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, अभियुक्त राकेश कुमार मूल रूप से पिपरा थाना क्षेत्र के सहबजपुरा का रहने वाला है और पिछले कई दिनों से एक बैंक कर्मी से रंगदारी मांग रहा था. बैंक कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी. जब पुलिस टीम ने मुरादपुर में राकेश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया.

बेगूसराय में चोरों का आतंक देखने को मिला

बेगूसराय में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला है. जहां लाखो थाना क्षेत्र के पनसल्ला गांव में चोरों ने फौजी के घर भीषण चोरी को अंजाम दिया है. चोरों ने घर का ताला तोड़कर 40 लाख से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया और वारदात के बाद फरार हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है. परिजनों के मुताबिक, घर में रहने वाले दोनों भाई फौज में तैनात है. किसी काम से परिवार लोहियानगर गया था और मौका पाकर चोरों ने बीती रात अलमारी और गोदरेज के सारे ताले तोड़ डाले. घर से सोना–चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया. चोरी की वारदात का पता चलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत लाखो थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी है.फौजी के घर हुई यह भारी चोरी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है.

ये भी पढ़ें- झारखंड से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, सुबह-सुबह NIA ने हजारीबाग में मारा छापा

वैशाली में पिस्तौल के साथ डांस का वीडियो वायरल

वहीं वैशाली जिले के महिसौर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक बर्थडे पार्टी में आयोजित आर्केस्ट्रा के दौरान महिला डांसरों को डीजे की धुन पर नाचते हुए हाथों में पिस्टल लहराते देखा जा रहा है. यह घटना महिसौर में एक बर्थडे पार्टी के अवसर पर आयोजित आर्केस्ट्रा कार्यक्रम की बताई जा रही है. वीडियो में दिख रही महिलाएं खुलेआम हथियार का प्रदर्शन कर रही हैं. महिसौर थाना अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. थाना अध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अधिकारी को मौके पर भेजकर जांच करवाने की बात कही है. वैशाली पुलिस ने पहले भी ऐसे वायरल वीडियो पर कार्रवाई की है.

