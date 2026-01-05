Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3064170
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Bihar Crime Bulletin: वैशाली में मॉब लिंचिंग, समस्तीपुर में भाई-बहन का रिश्ता कलंकित, पटना में लापता छात्र का कोई सुराग नहीं

Bihar Crime Bulletin: पटना में सात दिन बाद भी लापता 11वीं के छात्र का कोई सुराग नहीं मिला है. समस्तीपुर जिले से भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है. समस्तीपुर में रंगदारी न देने के कारण एक चप्पल दुकानदार को दबंगों ने पीट-पीटकर घायल कर दिया. बेगूसराय में भीड़तंत्र ने मोबाइल चोरी के शक में एक युवक की लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई की.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:47 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Crime Bulletin: बिहार में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. राजधानी पटना में सात दिन बाद भी लापता 11वीं के छात्र का कोई सुराग नहीं मिला है. मसौढ़ी स्थित ब्राह्मऋषि कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर सतीश कुमार का नाती किशु उर्फ रोहित कुमार बीते 7 दिनों से लापता है. वह 11वीं कक्षा का छात्र है और ननिहाल मसौढ़ी में रहकर पढ़ाई कर रहा था. 29 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे वह अपनी नानी से 150 रुपये लेकर कॉपी खरीदने के नाम पर घर से निकला था. इसके बाद वह ना तो कोचिंग पहुंचा और ना ही घर वापस लौटा. काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला, तब मसौढ़ी थाना में मामला दर्ज कराया गया है. घटना के 7 दिन बीत जाने के बावजूद छात्र का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों में भारी नाराजगी है. परिजनों के मुताबिक, किशु का अपहरण हुआ है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गुमशुदगी और संभावित अपहरण दोनों एंगल से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के इलाकों में पूछताछ जारी है.

उधर समस्तीपुर जिले से भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है. यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रिश्ता में चचेरे भाई ने बहन के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया और विरोध करने पर लड़की को मारकर जख्मी कर दिया है. पीड़िता के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई. घटना की सूचना पर 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घायल लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़िता ने बताई कि वे जितवारपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही है. उसका चचेरा भाई पिछले 6 महीने से उसका पीछा कर रहा था. रविवार (04 जनवरी) को उसका चचेरा भाई घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा. उसने शोर मचाया तो आरोपी ने पीट-पीटकर बाएं हाथ की हड्डी तोड़ दी. पुलिस के पहुंचने तक आरोपी मौके से फरार हो गया. आरोपी की तलाश जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Bihar Crime NewsBihar Crime BulletinBihar Police

Trending news

siwan news
एक विदाई ऐसी भी! सीवान में सेवानिवृत्त चौकीदार को थानाध्यक्ष ने दिया 'कुरान शरीफ'
Bihar STET 2025
आज जारी होगा बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक
Jharkhand Weather
रजाई से भी नहीं चल रहा काम! शीतलहर-कोहरे के बीच बादलों ने बढ़ाई झारखंड की टेंशन
Samastipur News
समस्तीपुर में चप्पल दुकानदार ने रंगदारी देने से किया इनकार, बेरहमी से कर दी पिटाई
Samastipur News
Samastipur News: निजी स्कूल का शिक्षक बना फर्जी TTE, पकड़े जाने पर उगल दिया राज
West Bengal Election 2026
Bengal Chunav 2026: पश्चिम बंगाल की वो विधानसभा सीटें, जिनकी सीमा बिहार से लगती है
Patna Weather
कड़ाके की सर्दी और अब AQI भी 'डेंजर', पटना वालों देख लो मौसम का लेटेस्ट अपडेट
Bihar weather update
बिहार में टिप-टिप बरस रही ओस की बूंदे! घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी
bihar road accident
पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक सड़कों पर दौड़ी मौत! देररात दर्दनाक हादसे में 2 की मौत
bhajan by Rajan Ji Maharaj
'विचारों का भरोसा क्या...', सुबह-सुबह राजन जी महाराज का ये भजन जरूर सुनें