Bihar Crime Bulletin: वैशाली में मॉब लिंचिंग, समस्तीपुर में भाई-बहन का रिश्ता कलंकित, पटना में लापता छात्र का कोई सुराग नहीं

Bihar Crime Bulletin: बिहार में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. राजधानी पटना में सात दिन बाद भी लापता 11वीं के छात्र का कोई सुराग नहीं मिला है. मसौढ़ी स्थित ब्राह्मऋषि कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर सतीश कुमार का नाती किशु उर्फ रोहित कुमार बीते 7 दिनों से लापता है. वह 11वीं कक्षा का छात्र है और ननिहाल मसौढ़ी में रहकर पढ़ाई कर रहा था. 29 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे वह अपनी नानी से 150 रुपये लेकर कॉपी खरीदने के नाम पर घर से निकला था. इसके बाद वह ना तो कोचिंग पहुंचा और ना ही घर वापस लौटा. काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला, तब मसौढ़ी थाना में मामला दर्ज कराया गया है. घटना के 7 दिन बीत जाने के बावजूद छात्र का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों में भारी नाराजगी है. परिजनों के मुताबिक, किशु का अपहरण हुआ है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गुमशुदगी और संभावित अपहरण दोनों एंगल से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के इलाकों में पूछताछ जारी है.

उधर समस्तीपुर जिले से भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है. यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रिश्ता में चचेरे भाई ने बहन के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया और विरोध करने पर लड़की को मारकर जख्मी कर दिया है. पीड़िता के बाएं हाथ की हड्डी टूट गई. घटना की सूचना पर 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घायल लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़िता ने बताई कि वे जितवारपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही है. उसका चचेरा भाई पिछले 6 महीने से उसका पीछा कर रहा था. रविवार (04 जनवरी) को उसका चचेरा भाई घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा. उसने शोर मचाया तो आरोपी ने पीट-पीटकर बाएं हाथ की हड्डी तोड़ दी. पुलिस के पहुंचने तक आरोपी मौके से फरार हो गया. आरोपी की तलाश जारी है.