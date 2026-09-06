/Bihar Flood: पटना, हाजीपुर से बेगूसराय, समस्तीपुर तक जल-प्रलय! बाढ़ से 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित

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बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है. गंगा, कोसी, गंडक और नारायणी समेत तकरीबन सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं. Business Standard की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के लगभग 18 जिलों में बाढ़ का असर है और करीब 10 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं. हाजीपुर के अखिलाबाद में देर रात अचानक रिंग बांध टूटने से हड़कंप मच गया. यहां गंडक का जलस्तर बढ़ने के कारण रिंग बांध पर दबाव बढ़ा और करीब 25 फीट रिंग बांध टूट गया. इससे 400 से अधिक घरों में रहने वाले करीब 10 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.
हाजीपुर में रिंग बांध टूटने से घरों में घुसा पानी
इतना ही नहीं बाढ़ टूटने से हजारों एकड़ केला की फसल बर्बाद हो गई. रिंग बांध टूटने के कारण लोग अपने मवेशी अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थान पर चल गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से बांध में रिसाव हो रहा था, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी. लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण रिंग बांध टूट गया और अब लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है. लोगों ने आरोप लगाया कि जब हाजीपुर प्रखंड के बीडीओ को रिंग बांध में रिसाव की जानकारी दी गई, तो उन्होंने उसकी मरम्मत के बजाय लोगों को जेल भेजने की धमकी दी थी.
राघोपुर में बाढ़ का रौद्र रूप
वहीं, वैशाली के राघोपुर में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. राघोपुर प्रखंड की 20 पंचायतों के 74 गांव बाढ़ की चपेट में हैं. दावा है कि करीब 3 लाख की आबादी बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक प्रशासन की तरफ से ना तो पर्याप्त राहत पहुंची है और ना ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लेने के लिए कोई ठोस पहल दिखाई दी है. लोगों का कहना है कि घरों में पानी घुसने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप हो गई है. खाने-पीने के सामान से लेकर पशुओं के चारे तक की समस्या खड़ी हो गई है. ग्रामीणों ने अब तक राहत शिविर और सामुदायिक रसोई शुरू नहीं होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की व्यवस्था सिर्फ पेपर में ही रह गई है.
समस्तीपुर में नाव बनी एक मात्र सहारा
उधर, समस्तीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर 70 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है. मोहिउद्दीननगर और मोहनपुर प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अब घरों के अंदर तक पहुंच चुका है. कहीं दो से तीन फीट पानी है, तो कहीं सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं. हालात ऐसे हैं कि लोग अपना घर और सामान छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं. जिन लोगों ने घर नहीं छोड़ा है, उनकी जिंदगी नाव के सहारे चल रही है. पीने के साफ पानी से लेकर आने-जाने तक के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से नावों का निबंधन तो कराया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से नाव उपलब्ध नहीं हो पा रही है. ऐसे में जरूरी सामान लाने से लेकर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने तक ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
बेगूसराय में पलायन को मजबूर हुए लोग
इसी तरह से बेगूसराय में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है. बाढ़ का पानी अब नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में प्रवेश कर चुका है. तकरीबन 500 से अधिक घरों में पानी प्रवेश कर जाने के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है. इससे गांव वाले काफी परेशान हो रखे हैं. कुछ लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं. बाढ़ से मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रखे हैं. यहां बाढ़ से 10 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित हो रखे हैं. लोग अब अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं.
हाजीपुर और राघोपुर से राजकुमार सिंह, समस्तीपुर में मंटून कुमार और बेगूसराय से जितेन्द्र कुमार की रिपोर्ट