/Bihar Flood: पटना, हाजीपुर से बेगूसराय, समस्तीपुर तक जल-प्रलय! बाढ़ से 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित

उधर, समस्तीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 2 मीटर 70 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है. मोहिउद्दीननगर और मोहनपुर प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अब घरों के अंदर तक पहुंच चुका है. कहीं दो से तीन फीट पानी है, तो कहीं सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं. हालात ऐसे हैं कि लोग अपना घर और सामान छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं. जिन लोगों ने घर नहीं छोड़ा है, उनकी जिंदगी नाव के सहारे चल रही है. पीने के साफ पानी से लेकर आने-जाने तक के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से नावों का निबंधन तो कराया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से नाव उपलब्ध नहीं हो पा रही है. ऐसे में जरूरी सामान लाने से लेकर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने तक ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.