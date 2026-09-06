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Bihar Flood: पटना, हाजीपुर से बेगूसराय, समस्तीपुर तक जल-प्रलय! बाढ़ से 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित

बिहार में गंगा, कोसी, गंडक और नारायणी समेत तकरीबन सभी नदियां इस वक्त उफान पर हैं. इससे राज्य के लगभग 18 जिलों के करीब 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो रखे हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 06, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:41 AM IST
Bihar Flood: पटना, हाजीपुर से बेगूसराय, समस्तीपुर तक जल-प्रलय! बाढ़ से 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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