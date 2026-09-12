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Bihar Flood: बेगूसराय में बाढ़ से हालत बेहद खराब, समस्तीपुर में Zee Media की खबर का बड़ा असर

बेगूसराय में बाढ़ से हालात काफी खराब हो रखे हैं. यहां करीब 22 दिनों से हजारों परिवार बाढ़ के पानी के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हैं. वहीं, समस्तीपुर में भी बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में पलायन करना पड़ा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 12, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:46 AM IST
Bihar Flood: बेगूसराय में बाढ़ से हालत बेहद खराब, समस्तीपुर में Zee Media की खबर का बड़ा असर
Image Credit: बेगूसराय में बाढ़ से हालत बेहद खराब (Zee Media)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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