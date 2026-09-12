/Bihar Flood: बेगूसराय में बाढ़ से हालत बेहद खराब, समस्तीपुर में Zee Media की खबर का बड़ा असर

वहीं, भागलपुर में कोसी और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद बाढ़ का संकट अब भी बरकरार है. जिले के 450 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख 102 परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि प्रभावित आबादी का आंकड़ा 8 लाख 56 हजार 379 तक पहुंच गया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. अब तक 24 हजार 812 लोगों को सुरक्षित निकालकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर लाया जा चुका है. राहत एवं बचाव कार्य के लिए जिले में 122 नावों का परिचालन किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने का भी काम लगातार जारी है. बाढ़ का असर इंसानों के साथ-साथ पशुओं पर भी पड़ा है. जिले में करीब 79 हजार 390 पशु प्रभावित हुए हैं. प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए अब तक 22 हजार 83 क्विंटल पॉलीथिन का वितरण किया जा चुका है. बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिले में 317 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं, जहां लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.