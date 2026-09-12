/Bihar Flood: बेगूसराय में बाढ़ से हालत बेहद खराब, समस्तीपुर में Zee Media की खबर का बड़ा असर

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बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. प्रदेश के 14 जिलों की करीब 44 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो रखी है. बेगूसराय में बाढ़ से हालात काफी खराब हो रखे हैं. यहां करीब 22 दिनों से हजारों परिवार बाढ़ के पानी के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हैं. बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के खोरमपुर, चकोर और चाक गांव की है, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है. ग्रामीणों के मुताबिक, करीब 3 से 4 हजार घर बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि कई इलाकों में अभी भी चार से पांच फीट तक पानी जमा है.
पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद
मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के खोरमपुर, चकोर और चाक गांव में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है. करीब 22 दिनों से ग्रामीण बाढ़ के पानी के बीच रहने को मजबूर हैं. कई घर पूरी तरह पानी से घिर चुके हैं, तो कई परिवार अब भी अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की स्थिति में नहीं हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के पानी ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ-साथ घर में रखा राशन भी खत्म कर दिया है. बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक, खाने-पीने की समस्या लगातार बनी हुई है. ऐसे में सरकार की ओर से चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन से मिलने वाले भोजन के सहारे किसी तरह परिवार का पेट भर रहा है.
लोगों के सामने भोजन-पानी की बड़ी चुनौती
ग्रामीणों ने बताया कि हर साल गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण उन्हें बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ती है, लेकिन इस बार हालात बेहद भयावह हैं. उन्होंने कहा कि गांव के रास्ते पानी में डूब चुके हैं और आवागमन पूरी तरह प्रभावित है. बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले में करीब एक लाख लोग इससे प्रभावित हो रखे हैं. लोगों के सामने भोजन-पानी और सुरक्षित जगह की चुनौती खड़ी है. फिलहाल ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की ओर से मिलने वाली राहत सामग्री पर ही टिकी हुई हैं.
समस्तीपुर में ज़ी मीडिया की खबर का बड़ा असर
उधर, समस्तीपुर में ज़ी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला. यहां ज़ी मीडिया के प्रयासों के बाद बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंची. दरअसल, यहां बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में पलायन करना पड़ा. इन परिवारों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही थी. ज़ी मीडिया के संवाददाता इन लोगों तक पहुंचे थे. तब इन लोगों ने शासन-प्रशासन से सामुदायिक किचन शुरू कराने की मांग की थी. अब उन इलाकों में प्रशासन ने राहत की व्यवस्था शुरू कर दी है.
लोगों तक पहुंची प्रशासन की मदद
जिले के मोहनपुर प्रखंड के डुमरी दक्षिणी, डुमरी उत्तरी, चापर और जौनपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन शुरू किया गया है. यहां लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. साथ ही मेडिकल कैंप लगाकर इलाज की व्यवस्था की गई है और मवेशियों के लिए चारे का भी इंतजाम किया गया है.गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद इन इलाकों में बड़ी संख्या में परिवार विस्थापित हो गए थे. कई परिवार घर की छत, सड़क और ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर थे. बाढ़ पीड़ितों ने ज़ी मीडिया के सामने अपनी परेशानी बताते हुए सबसे पहले भोजन, इलाज और पशुओं के चारे की व्यवस्था की मांग रखी थी. ज़ी मीडिया ने इन आवाजों को लगातार प्रमुखता से उठाया था. अब प्रशासन की ओर से राहत मिलने के बाद बाढ़ पीड़ितों ने जी मीडिया को धन्यवाद दिया है.
भागलपुर में 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
वहीं, भागलपुर में कोसी और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद बाढ़ का संकट अब भी बरकरार है. जिले के 450 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख 102 परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि प्रभावित आबादी का आंकड़ा 8 लाख 56 हजार 379 तक पहुंच गया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. अब तक 24 हजार 812 लोगों को सुरक्षित निकालकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर लाया जा चुका है. राहत एवं बचाव कार्य के लिए जिले में 122 नावों का परिचालन किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों तक जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने का भी काम लगातार जारी है. बाढ़ का असर इंसानों के साथ-साथ पशुओं पर भी पड़ा है. जिले में करीब 79 हजार 390 पशु प्रभावित हुए हैं. प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए अब तक 22 हजार 83 क्विंटल पॉलीथिन का वितरण किया जा चुका है. बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिले में 317 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं, जहां लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है.
बेगूसराय से जितेन्द्र कुमार, समस्तीपुर से मंटून कुमार रॉय और भागलपुर से अश्वनी कुमार की रिपोर्ट