बिहार इंटर परीक्षा के पहले दिन संवेदनाओं पर भारी पड़े नियम: देर से पहुंची छात्रा की सिसकियां; सहेलियों ने बंधाया ढांढस

Begusarai News: बेगूसराय में इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन परीक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई, जब देर से पहुंची एक छात्रा को परीक्षा केंद्र में प्रवेश न मिलने पर भारी हंगामा हुआ. गुस्साई भीड़ ने गेट का लॉक तोड़कर छात्रा को अंदर भेजा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए उसे बाहर निकाल दिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:29 PM IST

Begusarai News: बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू होते ही परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. बेगूसराय जिले के एक परीक्षा केंद्र पर पहले ही दिन ऐसा हंगामा देखने को मिला, जिसने प्रशासनिक सख्ती और मानवीय संवेदना के बीच टकराव को उजागर कर दिया. सोमवार को बेगूसराय के आदर्श परीक्षा केंद्र जेके प्लस टू स्कूल में देर से पहुंची एक छात्रा को परीक्षा में शामिल कराने को लेकर भारी विवाद हुआ. आक्रोशित भीड़ ने परीक्षा केंद्र का लॉक तोड़कर छात्रा को अंदर प्रवेश कराया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए उसे बाहर निकाल दिया. इस घटना के बाद परीक्षा केंद्र के बाहर अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार,छात्रा विलंब से परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी. गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जिससे बाहर खड़े अभिभावक और स्थानीय लोग नाराज हो गए. पहले लोगों ने अनुरोध किया, फिर शोर-शराबा शुरू हुआ और देखते ही देखते कुछ लोगों ने गेट पीटना शुरू कर दिया. आरोप है कि इसी दौरान गेट का लॉक तोड़कर छात्रा को जबरन अंदर भेज दिया गया, लेकिन अंदर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने करीब आधा घंटा की देरी बताते हुए छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी.

ये भी पढ़ें: बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा आज से शुरू: बेतिया जिले में 64 केंद्रों पर 43 हजार से अधिक

केंद्राधीक्षक से बातचीत के बाद छात्रा को पुनः परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया गया, जिससे भीड़ और अधिक उग्र हो गई. लोग जोर-जोर से चिल्लाकर छात्रा को परीक्षा में शामिल कराने की मांग करने लगे. हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ते हुए स्थिति को नियंत्रित किया. बाहर निकाले जाने के बाद छात्रा काफी देर तक फूट-फूटकर रोती रही, जिसे उसकी सहेलियां ढांढस बंधाती रहीं.

छात्रा ने बताया कि वह मटिहानी के बालिका प्लस टू स्कूल की छात्रा है और ई-रिक्शा की धीमी गति के कारण उसे देर हो गई, जबकि वह समय से घर से निकली थी. उसने आशंका जताई कि अब उसका एक साल बर्बाद हो सकता है. वहीं केंद्राधीक्षक नमिता कुमारी ने स्पष्ट कहा कि एक मिनट की भी देरी पर प्रवेश की अनुमति नहीं है और छात्रा करीब आधा घंटा देर से पहुंची थी. हालांकि बाहर मौजूद लोगों का दावा था कि छात्रा केवल 10–12 मिनट लेट थी.

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार

