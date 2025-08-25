Begusarai News: खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने JDU नेता बबलू महतो से की मुलाकात, कल बदमाशों ने मारी थी गोली
Begusarai News: खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने JDU नेता बबलू महतो से की मुलाकात, कल बदमाशों ने मारी थी गोली

Begusarai News: बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित जेडीयू नेता बबलू महतो से मुलाकात की. मनसूरचक थाना क्षेत्र के जमालदीपुर टोला के पास अपराधियों ने बबलू को गोली मारी थी. वह जेडीयू पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं. इस घटना को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:20 AM IST

पीड़ित से मिले खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता
पीड़ित से मिले खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता

Begusarai News: बेगूसराय में अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में बेखौफ बदमाशों ने रविवार (24 अगस्त) को स्थानीय जेडीयू नेता बबलू महतो को गोली मारकर घायल कर दिया था. आज (सोमवार, 25 अगस्त) खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित जेडीयू नेता से मुलाकात की. इस दौरान खेल मंत्री ने जल्द से जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. साथ ही सरकार ओर से मदद किए जाने का भरोसा दिया. खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि बीते दिनों नेता एवं उप मुखिया पति बबलू महतो को पैसे की लेनदेन के कारण अपराधियों ने गोली मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

खेल मंत्री ने बताया कि आज घायल बबलू महतो और उसके परिवार से मुलाकात की. उन्हें अपराधियों की गिरफ्तारी किए जाने का आश्वासन दिया. मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि बिहार में कानून का राज है. जो भी अपराधी हैं, उन्हें बक्शा नहीं जाएगा. पुलिस इस मामले में अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर लेगी. बता दें कि मनसूरचक थाना क्षेत्र के जमालदीपुर टोला के पास अपराधियों ने जेडीयू नेता एवं उप मुखिया पति बबलू महतो को गोली मारी थी. 

बबलू कुमार महतो जेडीयू के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उसकी पत्नी ममता कुमारी समसा पंचायत-1 की उप मुखिया हैं. बताया जा रहा है कि बबलू कुमार महतो 23 अगस्त को बहियार से अपने घर लौट रहे थे. इस दौरान अपराधियों ने मकदमपुर-समसा सड़क पर जमालदीपुर के पास सुनसान जगह पर फायरिंग करना शुरू कर दिया. इस दौरान एक गोली बबलू महतो के बांह में लगी. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी बहियार की ओर फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने बबलू को मंसूरचक पीएचसी पहुंचाया, जहां से उन्हें बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था. 

रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार

