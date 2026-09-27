/बिहार पुलिस की बड़ी कामयाबीः जहानाबाद के अमित हत्याकांड और बेगूसराय के साजन मर्डर केस का खुलासा

जहानाबाद में गुड़ व्यवसायी के बेटे अमित कुमार हत्याकांड का पुलिस ने एक सप्ताह बाद खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे अवैध संबंध और पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया है. हत्या के बाद शव को अरवल जिले के एक नहर में फेंक दिया गया था, जिसे पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है. बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी पथ निवासी अमित कुमार बीती 19 सितंबर की शाम को बाइक से घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. अगले दिन उसके भाई ने नगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो चार दिनों बाद पटना जिले के महाबलीपुर थाना क्षेत्र से अमित की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में बरामद हुई. घटना के बाद से उसका दोस्त भी फरार था जो उसके लगातार परिवार के संपर्क में थे. बाइक बरामद होने के बाद पुलिस का शक अमित के दोस्त राजेश कुमार पर गहराया.