/बिहार पुलिस की बड़ी कामयाबीः जहानाबाद के अमित हत्याकांड और बेगूसराय के साजन मर्डर केस का खुलासा

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जहानाबाद में गुड़ व्यवसायी के बेटे अमित कुमार हत्याकांड का पुलिस ने एक सप्ताह बाद खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे अवैध संबंध और पैसों के लेनदेन का विवाद सामने आया है. हत्या के बाद शव को अरवल जिले के एक नहर में फेंक दिया गया था, जिसे पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है. बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी पथ निवासी अमित कुमार बीती 19 सितंबर की शाम को बाइक से घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. अगले दिन उसके भाई ने नगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो चार दिनों बाद पटना जिले के महाबलीपुर थाना क्षेत्र से अमित की मोटरसाइकिल लावारिस हालत में बरामद हुई. घटना के बाद से उसका दोस्त भी फरार था जो उसके लगातार परिवार के संपर्क में थे. बाइक बरामद होने के बाद पुलिस का शक अमित के दोस्त राजेश कुमार पर गहराया.
अवैध संबंधों में हुई अमित की हत्या
सदर एसडीपीओ ने बताया कि घटना के बाद राजेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की साजिश का खुलासा किया. एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी राजेश शहर के ठाकुरबाड़ी मोहल्ले के रहने वाला है और उसकी बहन से अमित का प्रेम-संबंध था. साथ ही राजेश के साथ पैसों को लेकर भी विवाद था. इसी कारण उसने हत्या की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, राजेश ने अमित को पैसे देने और एक लड़की से मिलवाने का झांसा देकर अरवल के भदासी बुलाया. वहां अरवल के आशीष कुमार और प्रिंस कुमार पहले से मौजूद थे. आरोप है कि तीनों अमित को बख्तारी हाई स्कूल के पास सुनसान जगह ले गए, जहां शराब पिलाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद अमित के शव को पास की नहर में फेंक दिया गया.
नहर से बरामद हुआ था अमित का शव
एक सप्ताह बाद आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर से शव बरामद किया. पानी में कई दिनों तक रहने के कारण शव फूल गया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों राजेश कुमार, आशीष कुमार और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया है. इनके पास से मृतक की बाइक, एक अन्य मोटरसाइकिल और दो स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, तीनों का कोई पूर्व से आपराधिक इतिहास नहीं है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. पुलिस के अनुसार हत्या की वजह कथित अवैध संबंध और पैसों के विवाद को बताया जा रहा है.
चर्चित साजन हत्याकांड का खुलासा
इसी तरह से बेगूसराय पुलिस ने भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित साजन हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शिवम कुमार समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, साजन कुमार का शिवम कुमार की बहन के साथ प्रेम-रसंग चल रहा था. इसी बात को लेकर शिवम कुमार ने कई बार साजन को समझाया था, लेकिन दोनों के बीच संबंध खत्म नहीं हुआ. इसके बाद कथित तौर पर शिवम ने साजन को घर से बुलाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को बघेला चौड़ में फेंक दिया गया. दरअसल, 18 सितंबर को भगवानपुर थाना क्षेत्र में साजन कुमार को उसके दोस्तों द्वारा घर से बुलाकर ले जाया गया था. इसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को बघेला चौड़ में फेंक दिया गया.
प्रेम-प्रसंग को लेकर की गई हत्या
घटना के बाद मृतक के परिजनों ने कुल 9 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था.पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मुख्य आरोपी शिवम कुमार समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, साजन कुमार का शिवम कुमार की बहन के साथ प्रेम-प्रसंग था. बताया जा रहा है कि शिवम की बहन आर्केस्ट्रा में डांसर है. प्रेम-प्रसंग को लेकर शिवम ने साजन को कई बार समझाया, लेकिन जब साजन नहीं माना तो कथित तौर पर उसकी हत्या की साजिश रची गई.
9 में से 5 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
मुख्यालय डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि साजन कुमार को उसके दोस्त शिवम कुमार ने घर से बुलाकर ले गया था. इसके बाद शिवम और उसके साथियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में परिजनों की शिकायत पर नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है. वहीं, मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
जहानाबाद से मुकेश कुमार और बेगूसराय से जितेंद्र की रिपोर्ट