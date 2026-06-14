शिक्षा व्यवस्था के जमीनी मुद्दों को उठाया

मंच पर आते ही बोगो सिंह ने शिक्षा व्यवस्था के जमीनी मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया. उन्होंने उदाहरण के तौर पर अपने क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों का नाम गिनाते हुए कहा कि आज भी सरकारी विद्यालय संसाधनों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक की भूमिका 'A to Z' की है. इसी सृष्टि में डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, सांसद और विधायक को बनाने का काम शिक्षक ही करते हैं. निजी विद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्हीं संस्थानों की बदौलत बेगूसराय तथा बिहार के बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे-जैसे बोगो सिंह सरकारी विद्यालयों की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर तीखे सवाल उठाते गए, सभागार का माहौल बदलने लगा. इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार सिंह, तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा समेत सत्ता पक्ष के कई नेता एक-एक कर मंच से उतरकर बाहर चले गए. नेताओं के अचानक कार्यक्रम छोड़ने से पूरे सभागार में कानाफूसी और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.