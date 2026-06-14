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Begusarai News: बेगूसराय में निजी विद्यालयों की भूमिका और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आयोजित एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी उस वक्त राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई, जब मटिहानी से राजद विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह के संबोधन के दौरान मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत भाजपा के कई नेता कार्यक्रम छोड़कर बाहर निकल गए. कंकौल स्थित प्रेक्षा गृह सह आर्ट गैलरी में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था और निजी विद्यालयों की भूमिका पर मंथन करना था, लेकिन मंच पर हुए इस घटनाक्रम ने पूरे आयोजन को सियासी रंग दे दिया.
शिक्षा के मंच पर जुटे थे जिले के दिग्गज
बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन (रजि.) के बैनर तले आयोजित इस एक दिवसीय सेमिनार में जिले भर के निजी विद्यालय संचालक, शिक्षाविद, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के अभिभावक मौजूद थे. कार्यक्रम का विषय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निजी विद्यालयों की भूमिका था. मंच पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री एवं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार सिंह, तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार सिंह, विधान पार्षद सर्वेश कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा और पूर्व विधायक राजकुमार सिंह समेत कई प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे. कार्यक्रम निर्धारित समय पर शुरू हुआ और वक्ता नई शिक्षा नीति, छात्रों के सर्वांगीण विकास तथा निजी विद्यालयों की चुनौतियों पर अपने विचार रख रहे थे. कार्यक्रम के दौरान जब मटिहानी विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह पहुंचे, तब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मंच से अपना संबोधन दे रहे थे. केंद्रीय मंत्री ने मंच से ही राजद विधायक का स्वागत किया और बाद में उन्हें अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया.
शिक्षा व्यवस्था के जमीनी मुद्दों को उठाया
मंच पर आते ही बोगो सिंह ने शिक्षा व्यवस्था के जमीनी मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया. उन्होंने उदाहरण के तौर पर अपने क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों का नाम गिनाते हुए कहा कि आज भी सरकारी विद्यालय संसाधनों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षक की भूमिका 'A to Z' की है. इसी सृष्टि में डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, सांसद और विधायक को बनाने का काम शिक्षक ही करते हैं. निजी विद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्हीं संस्थानों की बदौलत बेगूसराय तथा बिहार के बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे-जैसे बोगो सिंह सरकारी विद्यालयों की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर तीखे सवाल उठाते गए, सभागार का माहौल बदलने लगा. इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार सिंह, तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार वर्मा समेत सत्ता पक्ष के कई नेता एक-एक कर मंच से उतरकर बाहर चले गए. नेताओं के अचानक कार्यक्रम छोड़ने से पूरे सभागार में कानाफूसी और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.
भाजपा नेताओं के जाने के बावजूद विधायक बोगो सिंह ने अपना संबोधन जारी रखा. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बोगो सिंह ने कहा कि गिरिराज सिंह हमारे क्षेत्र के सांसद हैं और मैं उनके सामने अपने क्षेत्र की जनता की समस्याएं रख रहा था. उनके जाने से मुझे कोई परवाह नहीं है. यह बेगूसराय की जन अदालत है, यहां समय आने पर जनता खुद फैसले करती है. बेगूसराय की जन समस्या पर जब भी लोग मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा और मंच से आईना दिखाता रहूंगा. अगर किसी को आईने में अपना चेहरा कुरूप लगता है, तो वह जाने कि वह अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहा है. इसके लिए कोई मंच छोड़कर चला जाए, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बोगो सिंह ने दावा किया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से यह भी कहा था कि यदि सरकारी विद्यालयों की जमीनी हकीकत जाननी है, तो उन्हें क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करना चाहिए.
राजनीतिक और शैक्षणिक गलियारों में हो रही चर्चा
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों का उल्लेख किया था. उन्होंने कहा था कि 'राइट टू एजुकेशन' (RTE) कानून के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है. उन्होंने जोर देकर कहा था कि सरकारी और निजी विद्यालय दोनों ही शिक्षा व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पहिये हैं और दोनों के समन्वय से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. शिक्षा के गंभीर मुद्दों पर केंद्रित यह संगोष्ठी अब जिले के राजनीतिक और शैक्षणिक गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है. लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आखिर बोगो सिंह के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं का मंच छोड़कर जाना महज एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक तल्खी थी?