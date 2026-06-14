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बेगूसराय में शिक्षा के मंच पर सियासी घमासान: RJD विधायक बोगो सिंह के भाषण के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत भाजपा नेताओं का वॉकआउट

Begusaai News: बेगूसराय में शिक्षा के मंच पर सियासी घमासान देखने को मिला. RJD विधायक बोगो सिंह के भाषण के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत भाजपा नेताओं ने मंच छोड़ दिया और वहां से चले गए.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:03 PM IST
बेगूसराय में शिक्षा के मंच पर सियासी घमासान: RJD विधायक बोगो सिंह के भाषण के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत भाजपा नेताओं का वॉकआउट
Image Credit: बेगूसराय में शिक्षा के मंच पर सियासी घमासान

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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