बेगूसराय में अनियंत्रित ट्रक ने भाजपा विधायक की कार को रौंदा, पटना के मेदांता में चल रहा है इलाज

बिहार के बेगूसराय जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटना के कुम्हरार से भाजपा विधायक संजय गुप्ता की कार एक भीषण हादसे का शिकार हो गई. इस दुर्घटना में विधायक और उनकी पत्नी बाल-बाल बच गए हैं. यह हादसा उस समय हुआ जब सुरक्षा के तमाम दावों के बीच एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी.

हादसा बेगूसराय जिले के जीरो माइल थाना क्षेत्र में हुआ. भाजपा विधायक संजय गुप्ता पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का काम निपटाकर वापस पटना लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि विधायक की कार पूरी तरह अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई. कार की स्थिति देखकर मौके पर मौजूद लोग सहम गए.

हादसे के वक्त कार में विधायक संजय गुप्ता के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं. टक्कर लगते ही कार के एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से टल गया. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने सक्रियता दिखाते हुए विधायक और उनकी पत्नी को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल वे मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं.

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अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि विधायक संजय गुप्ता की हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं. हालांकि, सीने में चोट और दर्द की शिकायत होने की वजह से उन्हें अभी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. उनकी पत्नी की स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है. खुद विधायक ने मीडिया को बताया कि यह मौत को करीब से देखने जैसा था. उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी में एयरबैग नहीं होता, तो आज स्थिति कुछ और ही होती.

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हादसे की खबर फैलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में चिंता की लहर दौड़ गई है. बड़ी संख्या में लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. ट्रक चालक की तलाश की जा रही है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कारण. प्रारंभिक तौर पर ट्रक की अत्यधिक रफ्तार को ही हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है.

रिपोर्ट - विक्रांत कुमार