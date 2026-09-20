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बेगूसराय में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष: लाठी-डंडे, रॉड और फरसे चले; आधा दर्जन लोग घायल

बेगूसराय में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला. इस दौरान लाठी-डंडे, रॉड और फरसे का इस्तेमाल किया गया है. घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 20, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:18 AM IST
बेगूसराय में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष: लाठी-डंडे, रॉड और फरसे चले; आधा दर्जन लोग घायल
Image Credit: बेगूसराय में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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