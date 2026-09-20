/बेगूसराय में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष: लाठी-डंडे, रॉड और फरसे चले; आधा दर्जन लोग घायल

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बेगूसराय में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लाठी-डंडे, लोहे की रॉड, छड़, हथौड़ा और फरसा तक चलने का आरोप है. मारपीट की पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं. इस घटना में करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है. सभी घायलों का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है. एक-दूसरे पर लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला किए जाने की सूचना मिली है.
दोनों पक्षों के बीच मारपीट
पूरा मामला मंसूरचक थाना क्षेत्र के गोरापुर गांव का है. बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. देखते ही देखते कहासुनी विवाद में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि इस दौरान लाठी-डंडे, लोहे की रॉड, छड़, हथौड़ा और फरसा से एक-दूसरे पर हमला किया गया. घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं. वहीं, दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है.
नवीन मिश्रा पक्ष का आरोप है कि विवाद के दौरान उनके परिवार के लोगों पर हमला किया गया. इस मारपीट में कुमुद मिश्रा का पैर टूटने और कान कटने की बात सामने आई है. नवीन मिश्रा के भाई, भतीजे और उनकी मां समेत करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है. सभी घायलों को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
जमीन विवाद को लेकर मारपीट
इस मामले में मंसूरचक थानाध्यक्ष गोविंद पांडे ने बताया कि गोरापुर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई है. कई लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है. पुलिस को आवेदन मिलने के बाद बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: जितेन्द्र चौधरी