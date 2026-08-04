/बेगूसराय में सनसनी: लापता युवक का कुएं में मिला शव, मौत की गुत्थी में उलझी पुलिस... जांच जारी

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बेगूसराय में एक युवक का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. युवक सोमवार (3 अगस्त) से लापता था और आज (4 अगस्त) उसका शव एक पुराने कुएं से बरामद हुआ. मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है. ये मामला बेगूसराय के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बड़ी सांख स्थित दैत कुएं का है. मृतक की पहचान मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जिनेंदपुर वार्ड संख्या-2 निवासी रंजीत दास के पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
परिजनों के अनुसार, रोहित कुमार सोमवार को घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. मंगलवार को बड़ी सांख स्थित दैत कुएं में उसका शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम का माहौल है. इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच युवक की मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि रोहित मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, जबकि कुछ लोग इस मौत को सामान्य घटना मानने से इनकार कर रहे हैं. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
घटना की सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. युवक की मौत रहस्यमय बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, परिजन और ग्रामीण भी इस घटना की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं.