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बेगूसराय में सनसनी: लापता युवक का कुएं में मिला शव, मौत की गुत्थी में उलझी पुलिस... जांच जारी

बेगूसराय में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक का शव कुएं में मिला. मिली जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है, जो सोमवार से लापता था.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 04, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:51 PM IST
बेगूसराय में सनसनी: लापता युवक का कुएं में मिला शव, मौत की गुत्थी में उलझी पुलिस... जांच जारी
Image Credit: बेगूसराय में सनसनी, लापता युवक का कुएं में मिला शव (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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