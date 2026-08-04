/बेगूसराय में सनसनी: लापता युवक का कुएं में मिला शव, मौत की गुत्थी में उलझी पुलिस... जांच जारी

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

परिजनों के अनुसार, रोहित कुमार सोमवार को घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. मंगलवार को बड़ी सांख स्थित दैत कुएं में उसका शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम का माहौल है. इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच युवक की मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि रोहित मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, जबकि कुछ लोग इस मौत को सामान्य घटना मानने से इनकार कर रहे हैं. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.