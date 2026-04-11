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बेगूसराय में अपराधियों के ठिकाने पर बम ब्लास्ट, छापेमारी करने पहुंचे 5 पुलिसकर्मी घायल

बिहार के बेगूसराय में दरभंगा लूट कांड के आरोपियों को पकड़ने गई संयुक्त पुलिस टीम पर बम ब्लास्ट हुआ है. नावकोठी के वृंदावन गांव में अपराधियों ने मिट्टी के नीचे विस्फोटक छिपा रखे थे, जिसकी चपेट में आकर दरोगा बीके ओझा समेत पांच जवान मामूली रूप से घायल हो गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:25 PM IST

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बेगूसराय में छापेमारी के दौरान बम धमाका (फोटो- एआई जनरेटेड)
बेगूसराय में छापेमारी के दौरान बम धमाका (फोटो- एआई जनरेटेड)

बिहार के बेगूसराय में अपराधियों के खिलाफ की जा रही बड़ी कार्रवाई के दौरान एक खौफनाक मंजर सामने आया है. दरभंगा लूट कांड के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अचानक हुए धमाके ने इलाके में सनसनी फैला दी. इस घटना में पुलिस बल के कई सदस्य जख्मी हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है.

बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम के पास एक जोरदार बम धमाका हुआ. दरअसल, दरभंगा पुलिस और बेगूसराय पुलिस की एक संयुक्त टीम कुख्यात लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान चला रही थी. इसी दौरान बदमाशों के ठिकाने पर फूलों के बगीचे की बाउंड्री के भीतर, मिट्टी के नीचे दबाकर रखा गया विस्फोटक अचानक फट गया. धमाका इतना जबरदस्त था कि सर्च ऑपरेशन में लगे जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

इस बम ब्लास्ट की चपेट में आने से टीम का नेतृत्व कर रहे दरोगा और एसटीएफ (STF) के जवानों समेत कुल पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायलों में दरोगा बीके ओझा, महिला पुलिसकर्मी गुड़िया कुमारी और एसटीएफ के तीन जवान—नगीना, ज्ञानी और धर्मेंद्र शामिल हैं. गनीमत यह रही कि विस्फोटक मिट्टी के नीचे दबा था, जिससे इसकी तीव्रता कम हो गई और पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें ही आईं. सभी घायल जवानों को तुरंत नावकोठी पीएचसी (PHC) ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है.

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धमाके के बावजूद पुलिस की टीम पीछे नहीं हटी और त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी तेज कर दी. पुलिस ने मौके से एक नामजद आरोपी को दबोच लिया है. तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और लूटे गए जेवरात भी बरामद किए गए हैं. बताया जा रहा है कि यह गिरोह दरभंगा लूट कांड और एक्सिस बैंक लूट जैसी बड़ी वारदातों में शामिल था, जिनकी तलाश काफी समय से की जा रही थी.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय के एसपी मनीष खुद मौके पर पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (FSL) की टीम को बुलाया गया है. एसपी ने स्पष्ट किया कि विस्फोटक पहले से ही मिट्टी में छिपाकर रखा गया था, जो सर्च के दौरान ब्लास्ट कर गया. फिलहाल पूरे वृंदावन गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और फरार अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए सघन छापेमारी जारी है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है.

इनपुट- जितेन्द्र कुमार, बेगूसराय

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