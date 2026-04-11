बेगूसराय में छापेमारी के दौरान बम ब्लास्ट, पुलिसकर्मी घायल, एक आरोपी गिरफ्तार, जेवरात बरामद

Begusarai Latest News: बेगूसराय में छापेमारी के दौरान बम ब्लास्ट की घटना घटी. इस ब्लास्ट में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
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Begusarai News: बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन गांव में दरभंगा लूट कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान अचानक बम ब्लास्ट हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में दरोगा समेत कुल 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दरभंगा पुलिस और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त टीम नामजद आरोपियों की तलाश में वृंदावन गांव में छापेमारी करने पहुंची थी. इसी दौरान बदमाशों के ठिकाने पर पहले से मिट्टी के नीचे छिपाकर रखा गया विस्फोटक अचानक फट गया. बताया जा रहा है कि यह विस्फोटक फूलों के बगीचे के भीतर बाउंड्री के अंदर दबाकर रखा गया था. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही लूटे गए जेवरात की बरामदगी की भी सूचना सामने आई है.
घायल पुलिसकर्मियों में दरोगा बीके ओझा, गुड़िया कुमारी और एसटीएफ के जवान नगीना, ज्ञानी और धर्मेंद्र शामिल हैं. सभी को नावकोठी पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. पुलिस के अनुसार सभी की स्थिति सामान्य है. घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनीष स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की. सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और सघन तलाशी अभियान जारी है.
एसपी मनीष ने बताया कि दरभंगा लूट कांड और एक्सिस बैंक लूट मामले के आरोपी यहां छिपे होने की सूचना मिली थी. इसी आधार पर संयुक्त कार्रवाई की गई. सर्च अभियान के दौरान पहले से रखा गया बम जैसा विस्फोटक ब्लास्ट कर गया, जिसमें पुलिसकर्मी हल्के रूप से घायल हुए हैं.
उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है और हर पहलू की गहन जांच की जा रही है. साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है.फिलहाल, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.
रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार
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