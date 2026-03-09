पटना और बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर में मचा हड़कंप

Patna-Begusarai Civil Court Bomb Threat​: पटना सिविल कोर्ट और बेगूसराय सिविल कोर्ट को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर जांच शुरू कर दी गई है. यह धमकी जिला जज के सरकारी ईमेल आईडी पर भेजी गई है. धमकी भरा ईमेल मिलते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. जिला जज द्वारा तुरंत इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जो जहां काम कर रहे थे, वे अपना काम छोड़कर बाहर निकल गए.

भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पूरे इलाके की सघन जांच की जा रही है. इसके साथ ही डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे की जांच की जा सके. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी भरा ईमेल किसने और कहां से भेजा है.फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा के मद्देनजर सिविल कोर्ट परिसर में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.

पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ने की धमकी मिली है जिसके बाद पटना सिविल कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एहतियातन तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है और अंदर आने-जाने वाले सभी लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है. धमकी की जानकारी मिलते ही पीरबहोर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और कोर्ट परिसर के हर हिस्से की जांच की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

बेगूसराय से जितेंद्र चौधरी और पटना से प्रकाश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट