मामला बेगूसराय के नयागांव थाना क्षेत्र के बागडोग गांव का है, जहां एक युवक ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. बताया जा रहा है कि युवक प्रेम प्रसंग में परेशान था और प्यार में मिले धोखे से काफी आहत था. घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.