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Begusarai News: बेगूसराय में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला 6 जून, 2026 दिन शनिवार को सामने आया है. प्यार में धोखा मिलने से दुखी एक युवक ने आत्महत्या कर लिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
मामला बेगूसराय के नयागांव थाना क्षेत्र के बागडोग गांव का है, जहां एक युवक ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. बताया जा रहा है कि युवक प्रेम प्रसंग में परेशान था और प्यार में मिले धोखे से काफी आहत था. घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह और अन्य पहलुओं को लेकर छानबीन जारी है.
पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, नयागांव थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार