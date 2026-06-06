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गर्लफ्रेंड की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाया बॉयफ्रेंड, दर्द मिला ऐसा कि दे दी जान

Begusarai Crime News: बेगूसराय में प्यार में धोखा मिलने से आहत एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मामला बेगूसराय के नयागांव थाना क्षेत्र के बागडोग गांव का है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Shailendra
Published: Jun 06, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:57 PM IST
गर्लफ्रेंड की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाया बॉयफ्रेंड, दर्द मिला ऐसा कि दे दी जान
Image Credit: बेगूसराय में गर्लफ्रेंड के धोखे से दुखी बॉयफ्रेंड ने कर ली खुदकुशी (Photo-AI)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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