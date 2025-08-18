Bgusarai News: बेगूसराय में BPSC शिक्षिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप
Bgusarai News: बेगूसराय में BPSC शिक्षिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप

बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में एक बीपीएससी शिक्षिका नेहा कुमारी ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह मल्हीपुर दक्षिणी के प्राथमिक विद्यालय सिमरिया में पदस्थापित थीं. सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है. परिजनों ने पति और सास पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पुलिस जांच में जुटी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 18, 2025, 05:12 PM IST

Bgusarai News: बेगूसराय शहर के नगर थाना क्षेत्र के अलका सिनेमा हॉल के पीछे स्थित मोहल्ले में रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां प्राथमिक विद्यालय सिमरिया, मल्हीपुर दक्षिणी में पदस्थापित शिक्षिका नेहा कुमारी ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

मृतक शिक्षिका की पहचान मंसूरचक थाना क्षेत्र के हवासपुर गांव निवासी नीरज कुमार की पत्नी नेहा कुमारी के रूप में हुई है. नेहा कुछ महीने पहले ही बछवारा प्रखंड के नवादा विद्यालय से स्थानांतरित होकर मल्हीपुर दक्षिणी के प्राथमिक विद्यालय सिमरिया में पदस्थापित हुई थीं. वह बेगूसराय में अकेले किराए पर रह रही थीं, जबकि उनके पति नीरज कुमार ओडिशा में रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं.

स्थानीय लोगों और परिजनों के अनुसार, नेहा कुमारी और उनके पति नीरज कुमार के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी. मायके पक्ष का आरोप है कि नेहा को उनके पति और सास मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. इसी तनाव में आकर नेहा कुमारी ने आत्मघाती कदम उठाया. बताया जा रहा है कि नेहा ने सुसाइड से पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के नाम पर एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा का जिक्र किया है.

घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है. सदर डीएसपी आनंद पांडे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. हालांकि सुसाइड नोट और परिजनों के बयान के आधार पर मामले की गहन जांच की जाएगी.

नेहा कुमारी के मायके पक्ष ने मृतका के पति नीरज कुमार और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि दोनों लगातार नेहा को मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने मजबूर होकर जान दे दी. फिलहाल पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है.

इनपुट- जितेन्द्र चौधरी

ये भी पढ़ें- सीएम के आने से पहले उनके गृह क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या, वारदात से हड़कंप

