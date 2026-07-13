Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय में बेखौफ अपराधीओं ने RJD नेता सिकंदर अली को मारी गोली, हालत गंभीर

बेगूसराय में बेखौफ अपराधीओं ने RJD नेता सिकंदर अली को मारी गोली, हालत गंभीर

Begusarai News: बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र में राजद नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. तीन गोलियां लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 13, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:47 AM IST
बेगूसराय में बेखौफ अपराधीओं ने RJD नेता सिकंदर अली को मारी गोली, हालत गंभीर
Image Credit: बेगूसराय में बेखौफ अपराधीओं ने RJD नेता सिकंदर अली को मारी गोली, हालत गंभीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Breaking News Live: बांकीपुर से आज नामांकन करेंगे BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा, बिहार NDA कर सकता है शक्ति-प्रदर्शन
bihar breaking news33 min ago
2
Muzaffarpur News40 min ago
3
bihar ias transfer55 min ago
4
Bharat Tiwari case1 hr ago
5
Mohammad Sikandar AliJul 12