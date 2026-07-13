/बेगूसराय में बेखौफ अपराधीओं ने RJD नेता सिकंदर अली को मारी गोली, हालत गंभीर

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय जिले में बढ़ते अपराध के बीच बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. फुलवरिया थाना क्षेत्र में पूर्व जिला परिषद सदस्य और राजद (RJD) के बरौनी नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर अली को अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.