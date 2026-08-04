/बेगूसराय: बहन को कोर्ट में दर्ज कराना था बयान, उससे पहले भाई की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या की आशंका

पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का आरोप

कानूनी प्रक्रिया के तहत मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को पुलिस युवती को धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने बेगूसराय व्यवहार न्यायालय लेकर पहुंची थी. उसी दौरान गोलू भी कोर्ट के लिए निकला था. मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया. उनका कहना है कि जेल में बंद आरोपी अंकित कुमार के बहनोई ने अज्ञात वाहन से जानबूझकर गोलू की बाइक में टक्कर मरवाई और फिर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को अस्पताल में छोड़कर आरोपी फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.