/बेगूसराय: बहन को कोर्ट में दर्ज कराना था बयान, उससे पहले भाई की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या की आशंका

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बेगूसराय में सनसनीखेज मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. बहन के कोर्ट में बयान दर्ज होने से पहले भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजन इसे सुनियोजित हत्या बता रहे हैं. वहीं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. मामला बेगूसराय के लाखो थाना क्षेत्र के राजापुर-डुमरी के पास का है. मृतक की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र निवासी चंडिका राय के पुत्र गोलू कुमार के रूप में हुई है.
गोलू को अस्पताल लेकर गए, लेकिन...
मिली जानकारी के अनुसार, गोलू अपनी बहन के न्यायालय में होने वाले धारा 164 के बयान के सिलसिले में एक दोस्त की बाइक लेकर बेगूसराय कोर्ट जा रहा था. इसी दौरान उसकी क्षतिग्रस्त बाइक सड़क किनारे मिली. बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी. गंभीर हालत में मिले गोलू को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दरअसल, गोलू की बहन का गांव के ही अंकित कुमार के साथ प्रेम संबंध था. परिजनों ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद लड़की के परिवार ने अंकित कुमार के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का आरोप
कानूनी प्रक्रिया के तहत मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को पुलिस युवती को धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने बेगूसराय व्यवहार न्यायालय लेकर पहुंची थी. उसी दौरान गोलू भी कोर्ट के लिए निकला था. मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया. उनका कहना है कि जेल में बंद आरोपी अंकित कुमार के बहनोई ने अज्ञात वाहन से जानबूझकर गोलू की बाइक में टक्कर मरवाई और फिर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. परिजनों का यह भी आरोप है कि घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को अस्पताल में छोड़कर आरोपी फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.