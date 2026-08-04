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बेगूसराय: बहन को कोर्ट में दर्ज कराना था बयान, उससे पहले भाई की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या की आशंका

बेगूसराय में बहन को कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाना था, लेकिन उससे पहले ही उसके भाई गोलू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 04, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:03 AM IST
बेगूसराय: बहन को कोर्ट में दर्ज कराना था बयान, उससे पहले भाई की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या की आशंका
Image Credit: बेगूसराय: बहन को कोर्ट में दर्ज कराना था बयान, उससे पहले भाई की हो गई मौत (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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