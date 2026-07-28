/बेगूसराय में बादल की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि ये पूरा मामला बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के बलहपुर-गुप्ता लखमीनिया बांध के समीप का है. जहां एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान सदानंदपुर वार्ड संख्या-11 निवासी शिवकुमार पासवान के पुत्र बादल कुमार के रूप में हुई है. शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे. शव को देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया.