Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Begusarai
  • /बेगूसराय में बादल की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी

बेगूसराय में बादल की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी

Begusarai News: बेगूसराय में बादल की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 28, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:07 PM IST
बेगूसराय में बादल की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी
Image Credit: बेगूसराय में बादल की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या (AI Generated Image)

About the Author

Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पश्चिम चंपारण के डीएम तरनजोत सिंह ने कायम की मिसाल, बिना लाठी चले हटा अतिक्रमण
DM Taranjot Singh21 min ago
2
JPSC28 min ago
3
Madhubani News53 min ago
4
Raxaul to Deoghar56 min ago
5
Gaya News1 hr ago