/कुपवाड़ा में BSF जवान मनीष कुमार सिंह शहीद: तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा बेगूसराय, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

वीर जवान को दी गई श्रद्धांजलि

आज हर आंख नम है और हर दिल में अपने वीर सपूत को खोने का गम है. तिरंगे में लिपटा मनीष कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक घर पहुंचा, लोगों की आंखें नम हो गईं. बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और वीर जवान को श्रद्धांजलि दी. मनीष कुमार सिंह जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में बीएसएफ जवान के रूप में देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात थे. परिजनों के मुताबिक, करीब चार दिन पहले ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मनीष की शहादत की खबर जैसे ही रतनपुर स्थित उनके घर पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई.