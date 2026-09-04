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कुपवाड़ा में BSF जवान मनीष कुमार सिंह शहीद: तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा बेगूसराय, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में BSF जवान मनीष कुमार सिंह शहीद हो गए. उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ बेगूसराय पहुंचा और उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई. बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और वीर जवान को श्रद्धांजलि दी.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 04, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:44 AM IST
कुपवाड़ा में BSF जवान मनीष कुमार सिंह शहीद: तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा बेगूसराय, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई
Image Credit: कुपवाड़ा में BSF जवान मनीष कुमार सिंह शहीद (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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