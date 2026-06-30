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बिहार में केरल जैसी दरिंदगी! बेजुबान भैंस को चारे में खिला दिया विस्फोटक, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची

Begusarai News: केरल में गर्भवती हथिनी को विस्फोटक खिलाने की क्रूरता जैसा मामला अब बिहार के बेगूसराय से सामने आया है. छौड़ाही थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायण पीपर पंचायत के सोनपुर वार्ड संख्या-14 में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक बेजुबान भैंस को निशाना बनाते हुए उसे चारे के साथ विस्फोटक खिला दिया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 30, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:19 AM IST
बिहार में केरल जैसी दरिंदगी! बेजुबान भैंस को चारे में खिला दिया विस्फोटक, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची
Image Credit: बेजुबान भैंस को चारे में खिला दिया विस्फोटक (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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