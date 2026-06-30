/बिहार में केरल जैसी दरिंदगी! बेजुबान भैंस को चारे में खिला दिया विस्फोटक, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची

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Begusarai Crime News: कुछ वर्षों पहले केरल में एक गर्भवती हथिनी को विस्फोटक खिलाने का मामला सामने आया था. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. अब ऐसी क्रूरता का एक मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आया है. यहां अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक बेजुबान भैंस को निशाना बनाते हुए उसे चारे के साथ विस्फोटक खिला दिया. विस्फोटक खाते ही भैंस के मुंह में जोरदार धमाका हो गया और उसका मुंह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया. यह घटना बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायण पीपर पंचायत के सोनपुर वार्ड संख्या-14 की है. घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.
पीड़ित पशुपालक का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. बताया जाता है कि पशुपालक प्रमोद महतो, पिता स्वर्गीय मोहन महतो, हर रोज की तरह सोमवार (29 जून) की सुबह अपनी भैंस को नाद में चारा खिलाने ले गए. आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पहले से ही चारे में विस्फोटक छिपाकर रख दिया था. भैंस ने जैसे ही मुंह नाद में डालकर चारा खाना शुरू किया, अचानक जोरदार धमाका हुआ. धमाके की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि भैंस का मुंह और जीभ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके थे. आनन-फानन में स्थानीय पशु चिकित्सकों की मदद से उसका इलाज शुरू कराया गया.
पीड़ित परिवार ने इस घटना की सूचना छौड़ाही थाना पुलिस को देने की बात कही है. उनका आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस देर तक मौके पर नहीं पहुंची. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि किसी इंसान की भी जान जा सकती थी. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विस्फोटक किस प्रकार का था और उसे किस उद्देश्य से रखा गया था. पुलिस मामले की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा.