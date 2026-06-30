/बिहार में केरल जैसी दरिंदगी! बेजुबान भैंस को चारे में खिला दिया विस्फोटक, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची

पीड़ित पशुपालक का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. बताया जाता है कि पशुपालक प्रमोद महतो, पिता स्वर्गीय मोहन महतो, हर रोज की तरह सोमवार (29 जून) की सुबह अपनी भैंस को नाद में चारा खिलाने ले गए. आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पहले से ही चारे में विस्फोटक छिपाकर रख दिया था. भैंस ने जैसे ही मुंह नाद में डालकर चारा खाना शुरू किया, अचानक जोरदार धमाका हुआ. धमाके की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि भैंस का मुंह और जीभ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके थे. आनन-फानन में स्थानीय पशु चिकित्सकों की मदद से उसका इलाज शुरू कराया गया.