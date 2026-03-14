बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर चला बुलडोजर: गेट 47 और 48 के पास पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा

Begusarai News: बेगूसराय रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के रेल क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध दुकानों और झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया. जैसे ही प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान समेटते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने प्रशासन से थोड़ा समय देने की मांग की. हालांकि रेलवे प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अभियान जारी रखा और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी.

एलसी गेट 47 और 48 के पास कार्रवाई

दरअसल बेगूसराय रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एलसी गेट संख्या 47 और 48 के आसपास रेलवे की जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से दुकानें और झोपड़ियां बनाई गई थीं. इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया. इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया.

ये भी पढ़ें: सम्राट चौधरी के SDO पर LPG सिलेंडर ले जाने का आरोप, डिप्टी CM की तरफ से आया रिएक्शन

Add Zee News as a Preferred Source

जाम और रेल परिचालन में आ रही थी बाधा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार गेट संख्या 47 और 48 के आसपास अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी. गेट के बंद और खुलने के दौरान वाहनों की लंबी कतार लग जाती थी, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी और ट्रेन संचालन भी प्रभावित होता था. इसके अलावा अतिक्रमण के कारण रेलवे के विकास कार्यों में भी लगातार बाधा आ रही थी.

अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान

इस अभियान का नेतृत्व खगड़िया के रेल पथ निरीक्षक राज किशोर सिंह ने किया. वहीं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अजीत कुमार गोंड भी मौके पर मौजूद रहे. रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई में कुल 266 अवैध झोपड़ियों और दुकानों को हटाया गया. आरपीएफ बेगूसराय के निरीक्षक सह पोस्ट कमांडर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी संभावित विरोध से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और अभियान के दौरान आरपीएफ तथा जीआरपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे. रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी निगरानी जारी रहेगी.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी