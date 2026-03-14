Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3140252
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर चला बुलडोजर: गेट 47 और 48 के पास पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा

Begusarai News: बेगूसराय रेलवे स्टेशन के पास रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए एलसी गेट 47 और 48 के आसपास बनी 266 अवैध दुकानों और झोपड़ियों को बुलडोजर से हटाया. आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि रेलवे ने इसे यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू रेल परिचालन के लिए जरूरी बताया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:57 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर चला बुलडोजर: गेट 47 और 48 के पास पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा
बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर चला बुलडोजर: गेट 47 और 48 के पास पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा

Begusarai News: बेगूसराय रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के रेल क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध दुकानों और झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया. जैसे ही प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान समेटते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने प्रशासन से थोड़ा समय देने की मांग की. हालांकि रेलवे प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अभियान जारी रखा और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी.

एलसी गेट 47 और 48 के पास कार्रवाई
दरअसल बेगूसराय रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एलसी गेट संख्या 47 और 48 के आसपास रेलवे की जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से दुकानें और झोपड़ियां बनाई गई थीं. इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया. इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया.

ये भी पढ़ें: सम्राट चौधरी के SDO पर LPG सिलेंडर ले जाने का आरोप, डिप्टी CM की तरफ से आया रिएक्शन

Add Zee News as a Preferred Source

जाम और रेल परिचालन में आ रही थी बाधा
रेलवे अधिकारियों के अनुसार गेट संख्या 47 और 48 के आसपास अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी. गेट के बंद और खुलने के दौरान वाहनों की लंबी कतार लग जाती थी, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी और ट्रेन संचालन भी प्रभावित होता था. इसके अलावा अतिक्रमण के कारण रेलवे के विकास कार्यों में भी लगातार बाधा आ रही थी.

अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान
इस अभियान का नेतृत्व खगड़िया के रेल पथ निरीक्षक राज किशोर सिंह ने किया. वहीं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अजीत कुमार गोंड भी मौके पर मौजूद रहे. रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई में कुल 266 अवैध झोपड़ियों और दुकानों को हटाया गया. आरपीएफ बेगूसराय के निरीक्षक सह पोस्ट कमांडर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी संभावित विरोध से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और अभियान के दौरान आरपीएफ तथा जीआरपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहे. रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी निगरानी जारी रहेगी.

रिपोर्ट: जीतेन्द्र चौधरी

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर चला बुलडोजर, गेट 47 और 48 के पास हटाया गया अवैध कब्जा
Jharkhand news
सावधान! लातेहार के बंदुआ स्कूल में जर्जर भवन और दूषित पानी के बीच बन रहा मिड डे मील
Chhapra News
छपराः 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या, कुएं में मिली लाश, 4 अबतक फरार
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी के SDO पर LPG सिलेंडर ले जाने का आरोप, डिप्टी CM की तरफ से आया रिएक्शन
Bettiah news
निगरानी विभाग ने बेतिया में डेयरी फील्ड ऑफिसर को 30 हजार रिश्वत लेते किया गिरफ्तार
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन आज लेंगे शपथ, लोक भवन में होगा समारोह
Jehanabad news
बिना OTP भी बुक होगा गैस सिलेंडर, 3 दिनों में मिलेगी होम डिलीवरी, DM के सख्त निर्देश
Bihar News
घसीटकर कुएं में फेंकी गई थी लाश, परिजन बोले रहे गैंगरेप हुआ,पुलिस कह रही संदिग्ध मौत
CNG stations
सीएनजी चालकों को राहत: पटना में खुलेंगे 12 नये स्टेशन
UPSC Rank 603
मुंगेर के सब-रजिस्ट्रार का आरोप- मेरे नाम और रैंक पर सारण का युवक मना रहा जश्न