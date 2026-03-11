Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3136545
Zee Bihar JharkhandBH Begusarai

Begusarai News: रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, कई घर और झोपड़ियां तोड़ी गईं

Begusarai Bulldozer Action: बेगूसराय में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया. लखमिनियां रेलवे स्टेशन के पास हुई इस कार्रवाई में कई अवैध तरीके से बनाई गई झोपड़ियां, घर और दुकानें तोड़ी गईं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:57 AM IST

Trending Photos

बेगूसराय में चला बुलडोजर
बेगूसराय में चला बुलडोजर

Bulldozer Action In Begusarai: बेगूसराय में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आपको बताते चले कि बेगूसराय में रेलवे प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस दौरान बरौनी–कटिहार रेलखंड के लखमिनियां रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे की अतिक्रमित जमीन को बुलडोजर के माध्यम से खाली कराया गया. कार्रवाई के दौरान रेलवे लाइन किनारे अवैध रूप से बने कई घर और झोपड़ियों को तोड़कर हटाया गया. 

बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही वहां बसे लोगों के बीच हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस अभियान का नेतृत्व रेलवे के आला अधिकारियों ने किया. वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौके पर भारी संख्या में रेलवे पुलिस बल और अधिकारी तैनात रहे. 

हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनके घर और झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जिसके कारण लोगों में नाराजगी और आक्रोश भी देखने को मिला. वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले ही नोटिस दिया गया था और माइकिंग के जरिए भी लोगों को सूचना दी गई थी.फिलहाल रेलवे प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हलचल का माहौल बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- जितेंद्र

TAGS

Begusarai News

Trending news

Begusarai News
रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, कई घर और झोपड़ियां तोड़ी गईं
Motihari News
मोतिहारी में 'शोले' जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा: पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक
Bihar Revenue Department
राजस्व विभाग के 5 अधिकारियों का इस्तीफा मंजूर, डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दी स्वीकृति
Motihari News
मोतिहारी के टेरिटरी मैनेजर की छाती में फंसी मौत, जवाब नहीं दे रहे डॉक्टर
Patna Cyber Crime
6 दिन में खाते से पार हुए 81 लाख, पुलिस ने संदिग्ध ट्रांजेक्शन गिरोह का किया खुलासा
CPIM leader Brinda Karat
सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने राष्ट्रपति प्रोटोकॉल, ईरान और महंगाई पर उठाए सवाल
Kaligaon News
दरभंगा के कालीगांव में मंदिर के पास मांस मिलने से भारी तनाव, पुलिस तैनात
Jehanabad news
नाच देखने के विवाद में गई जान, जहानाबाद में बारातियों पर हमला, एक की मौत
patna news
पटना की सड़कों पर फिर उतरेगा छात्रों का सैलाब, 18 मार्च को महाआंदोलन का ऐलान
Muzaffarpur News
शादीशुदा महिला ने प्रेमी से प्यार करने से किया मना, आशिक ने बेटे का काट दिया हाथ-पैर