बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीवान, भभुआ, औरंगाबाद और गयाजी, हर जगह बुलडोजर ने बरपाया कहर

Bulldozer Action in Bihar: बिहार में इस समय नई सरकार आने के बाद से बुलडोजर काम पर लग गए हैं. लगभग हर शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. कई जगह पुलिस एवं प्रशासनिक दस्ते को प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ रहा है. बेगूसराय में प्रशासनिक टीम पर भीड़ ने गुरुवार को पत्थरबाजी कर दी तो बगहा में लोगों ने विरोध स्वरूप पुआल के ढेर में आग लगा दी. कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर गहमागहमी है. सत्तापक्ष जहां इसे कानूनसम्मत बता रहा है तो विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है और कड़ाके की ठंड में लोगों को बेघर करने की कार्रवाई को अमानवीय बता रहा है. आइए, शहर दर शहर जानते हैं बुलडोजर कार्रवाई किन हालात में संपन्न कराई गई.

बेगूसराय में भीड़ ने पत्थरबाजी की तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बेगूसराय में अतिक्रमण मुक्त करने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस दौरान कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दी और लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा. बताया जा रहा है कि लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों लोग अवैध रूप से घर बनाकर बस गए थे. पिछले तीन दिनों से जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही थी. गुरुवार को भी जिला प्रशासन एवं नगर निगम के टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने लोगों को पीटना शुरू कर दिया. उसके बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए. इलाके में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

पु​ल के नीचे जिंदगी जी रहा दिव्यांग परिवार, कार्रवाई न करने की गुहार

मुजफ्फरपुर मे भी रोजाना शहरी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है. शहर के मोतीझील बाजार में प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची. इस दौरान एक मार्मिक तस्वीर वहां देखने को मिली. एक बेघर परिवार पुल के नीचे रहने को विवश है और जब बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की जाने लगी तो उसने ऐसा न करने की गुहार लगाई. यहां दिव्यांग गोपाल महतो अपनी बुजुर्ग मां, दिव्यांग पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते हैं. गोपाल वहीं पर एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जिससे परिवार का गुजारा होता है. गोपाल ने बताया कि दिव्यांग होने की वजह से ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते, वहीं पर छोटी सी दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं.

सीवान के मैरवा में भी गरजा बुलडोजर

सीवान के मैरवा में गुरुवार को नगर पंचायत की टीम ने पुलिस बल के साथ मझौली चौक से रेलवे स्टेशन रोड तक सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाया. कई दिनों से नगर पंचायत की टीम इस बारे में लोगों को चेतावनी दे रही थी. कुछ दुकानदारों ने पहले ही अपना टीन शेड हटा लिया था, लेकिन जहां अवैध कब्जा दिखा, उसे टीम ने हटा दिया. नगर पंचायत का कहना है कि मैरवा बाज़ार में यातायात सुचारू और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह कार्रवाई की गई. हालांकि कई दुकानदार इसे रोज़गार पर सीधी चोट बता रहे हैं. बताया जा रहा है कि स्टेशन रोड पर ठेला समेत सड़क पर फैला अवैध अतिक्रमण जाम की बड़ी वजह बना हुआ था. नगर पंचायत ने आगे भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है. स्थानीय लोग इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कई दुकानदार नाराज़ भी दिखे.

भभुआ में सब्जी मंडी रोड हुआ अतिक्रमण मुक्त

भभुआ में गुरुवार को 10वें दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही और सब्जी मंडी रोड के अतिक्रमण को हटाया गया. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि 10 दिनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है. लोगों को पहले सूचना दी गई थी कि यदि उन्होंने अपने कब्जे नहीं हटाए तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. इस दौरान लगभग 2 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है. कार्यपालक पदाधिकारी ने पुनः जनता से अपील की है कि जो भी लोग अतिक्रमण किए हैं, वे अपना कब्जा स्वयं हटा लें. यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाएगा. उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने से शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को बेहतर बनाना संभव होगा और यह जनता की भलाई के लिए आवश्यक है.

औरंगाबाद में रमेश चौक से धर्मशाला तक हटाया गया अतिक्रमण

औरंगाबाद में गुरुवार को बुलडोजर एक्शन देखने को मिला. शहरवासियों को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने को लेकर नगर परिषद के अधिकारी और उनके आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी सड़कों पर पुलिसबल के साथ उतरे. इस दौरान रमेश चौक से लेकर धर्मशाला चौक तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर लगाए गए फुटपाथी दुकानों को हटाया गया. इस दौरान कई दुकानदारों से जुर्माने की वसूली भी की गई. कुछ दुकानदारों के सामान भी जब्त कर लिए गए. नगर परिषद के सिटी मैनेजर ने बताया कि बढ़ते जाम की समस्या से मुक्ति पाने के लिए यह कदम उठाया गया है. उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

गया में फुल स्पीड में दिखा बुलडोजर, सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण

गया जिले के विभिन्न प्रमुख सड़क मार्गों पर गुरुवार को अतिक्रमण के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई की गई. डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश पर शहर के केपी रोड के बाद पीरमंसूर रोड, कोयरीबारी,दिग्घी तालाब रोड सहित विभिन्न सड़क मार्गों पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई की गई. इसके साथ ही कई मॉल के बाहर अवैध रूप से बने सीढी और सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गया नगर निगम के नगर प्रबंधक नजमुल जफर ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी. कुछ दुकानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है.

भोजपुर में भी ध्वस्त किया गया अतिक्रमण

डीएम, भोजपुर तनय सुलतानिया के निर्देश पर गुरुवार को जिले के शाहपुर प्रखंड के विभिन्न बाज़ारों एवं सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान फुटपाथों, मुख्य सड़कों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया, जिससे आम जनता को निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सके. अभियान के दौरान मौजूद अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की, ताकि क्षेत्र को पूर्णतः अतिक्रमणमुक्त बनाया जा सके.

रिपोर्ट: जी बिहार टीम

