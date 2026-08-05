/बेगूसरायः फूल तोड़ने दबंगों ने मां-बेटी को पीटा! मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

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बेगूसराय में दबंगों की दबंगई का एक और मामला सामने आया है. यहां फूल तोड़ने गई एक युवती पर पड़ोसियों ने कथित तौर पर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवती के साथ बेरहमी से मारपीट होती दिखाई दे रही है. घायल युवती का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घटना नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड संख्या-42 की है. घायल युवती की पहचान माणिक शाह की बेटी रूही कुमारी के रूप में हुई है.
बताया जा रहा है कि रूही अपने जमीन पर फूल तोड़ने गई थी. इसी दौरान पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. पीड़िता रूही कुमारी का आरोप है कि पड़ोसियों ने पहले उसके साथ गाली-गलौज की, जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया और फिर ईंट-पत्थर चलाने लगे. बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां पर भी ईंट से हमला किया गया, जिससे वह भी घायल हो गईं. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है.
वायरल वीडियो में कुछ लोग युवती पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आवेदन और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, घायल युवती का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में जारी है. पुलिस वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.