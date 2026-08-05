/बेगूसरायः फूल तोड़ने दबंगों ने मां-बेटी को पीटा! मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

बेगूसराय में दबंगों की दबंगई का एक और मामला सामने आया है. यहां फूल तोड़ने गई एक युवती पर पड़ोसियों ने कथित तौर पर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवती के साथ बेरहमी से मारपीट होती दिखाई दे रही है. घायल युवती का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घटना नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड संख्या-42 की है. घायल युवती की पहचान माणिक शाह की बेटी रूही कुमारी के रूप में हुई है.