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बेगूसरायः फूल तोड़ने दबंगों ने मां-बेटी को पीटा! मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

बेगूसराय में दबंगों की दबंगई का एक और मामला सामने आया है. यहां फूल तोड़ने गई एक युवती पर पड़ोसियों ने कथित तौर पर लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवती के साथ बेरहमी से मारपीट होती दिखाई दे रही है.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 05, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:25 AM IST
बेगूसरायः फूल तोड़ने दबंगों ने मां-बेटी को पीटा! मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: बेगूसरायः फूल तोड़ने दबंगों ने मां-बेटी को पीटा! मारपीट का वीडियो वायरल (Zee Media)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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