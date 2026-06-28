/बेगूसराय में केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की मौत, किराए के मकान में नग्न अवस्था में मिला शव

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बेगूसराय में एक बैंक अधिकारी का संदिग्ध परिस्थितियों में सड़ा-गला शव 28 जून, 2026 दिन रविवार को मिला. शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. केनरा बैंक के सहायक प्रबंधक का शव उनके किराए के कमरे से नग्न अवस्था में बरामद किया गया. कमरे से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर निराला नगर मोहल्ले की है. मृतक की पहचान 45 वर्षीय बृजमोहन गुड्डू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पटना सिटी के रहने वाले थे. वह सिंघौल थाना क्षेत्र के महारथपुर गांव स्थित केनरा बैंक शाखा में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और पिछले तीन-चार वर्षों से निराला नगर स्थित सुनील सदन में किराए के मकान में रह रहे थे.
बताया जा रहा है कि कमरे से कई दिनों से तेज दुर्गंध आ रही थी. जब अन्य किरायेदारों को शक हुआ, तो इसकी सूचना रतनपुर थाना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया, तो अंदर सहायक प्रबंधक का सड़ा-गला शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला. दुर्गंध इतनी अधिक थी कि कमरे के अंदर कुछ देर तक खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था.
बैंक कर्मचारियों के अनुसार, बृजमोहन गुड्डू पिछले करीब एक महीने से बैंक नहीं आ रहे थे. सहकर्मियों का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी की जानकारी नहीं थी. ऐसे में उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है.
पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और परिजनों के बयान के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा. फिलहाल, सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है.