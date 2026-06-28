/बेगूसराय में केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की मौत, किराए के मकान में नग्न अवस्था में मिला शव

बेगूसराय में एक बैंक अधिकारी का संदिग्ध परिस्थितियों में सड़ा-गला शव 28 जून, 2026 दिन रविवार को मिला. शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. केनरा बैंक के सहायक प्रबंधक का शव उनके किराए के कमरे से नग्न अवस्था में बरामद किया गया. कमरे से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.