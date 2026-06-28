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बेगूसराय में केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की मौत, किराए के मकान में नग्न अवस्था में मिला शव

Begusarai News: बेगूसराय में एक बैंक अधिकारी का शव शव मिलने से हड़कंप मच गया है. केनरा बैंक के सहायक प्रबंधक का शव उनके किराए के कमरे से नग्न अवस्था में बरामद किया गया.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Shailendra
Published: Jun 28, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:18 PM IST
बेगूसराय में केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की मौत, किराए के मकान में नग्न अवस्था में मिला शव
Image Credit: (Z News) बेगूसराय में केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की रहस्यमय मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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