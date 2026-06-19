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Begusarai News: बेगूसराय में अपराधियों का आतंक कम होता नहीं दिख रहा है. ताजा मामला बखरी थाना क्षेत्र का है, जहां जमीन के विवाद में एक युवक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है. नाराज ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया और हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की जोरदार मांग की. अपराधियों ने बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के सोनमा गांव में युवक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान सोनमा गांव के रहने वाले शंकर महतो के बेटे चंदन महतो (उम्र लगभग 25 वर्ष) के तौर पर हुई है.
चंदन महतो पर चाकू से हमला
मिली जानकारी के अनुसार, जमीन के विवाद को लेकर हुई बहस के बाद हमलावरों ने चंदन महतो पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. हत्या की खबर मिलते ही बखरी थाने के SHO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. इस बीच, बखरी के DSP भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं. घटना से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. सैकड़ों लोग शव के पास जमा हो गए और हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगे.
पूरे गांव में पसरा मातम
पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण तब तक मानने को तैयार नहीं हैं जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता. इस बीच, युवक की हत्या से परिवार वाले गहरे सदमे में हैं और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर गौर कर रही है. हत्या के पीछे जमीन का विवाद मुख्य वजह माना जा रहा है. अधिकारियों ने कहा है कि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.