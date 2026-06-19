चंदन महतो पर चाकू से हमला

मिली जानकारी के अनुसार, जमीन के विवाद को लेकर हुई बहस के बाद हमलावरों ने चंदन महतो पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. हत्या की खबर मिलते ही बखरी थाने के SHO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. इस बीच, बखरी के DSP भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं. घटना से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. सैकड़ों लोग शव के पास जमा हो गए और हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगे.