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बेगूसराय: जमीन विवाद में चंदन महतो की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या, बखरी में भारी बवाल

Begusarai News: बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हत्या की खबर मिलते ही बखरी थाने के SHO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 19, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:14 PM IST
बेगूसराय: जमीन विवाद में चंदन महतो की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या, बखरी में भारी बवाल
Image Credit: बेगूसराय: जमीन विवाद में चंदन महतो की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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