चौकी गांव की मोनी ने मधुबनी आर्ट में रचा इतिहास: लाइव कैनवास पेंटिंग से देशभर के कलाकारों को छोड़ा पीछे

Begusarai News: बेगूसराय जिले की बेटी मोनी कुमारी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है. पारंपरिक मिथिला पेंटिंग की अनोखी कला में उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिस पर पूरा इलाका गर्व महसूस कर रहा है. साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी गांव की रहने वाली मोनी कुमारी ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि अगर लगन और मेहनत हो तो छोटे गांव की बेटियां भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं. उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा गांव खुशी और गर्व से भर गया है.

खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर दिखाई कला की झलक

मोनी कुमारी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह में आयोजित लाइव मिथिला कैनवास पेंटिंग सेगमेंट में भाग लेने का मौका मिला. यह कार्यक्रम पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था, जहां देशभर से सैकड़ों कलाकार और प्रतिभागी शामिल हुए थे. इस प्रतिष्ठित मंच पर मोनी कुमारी ने अपनी मिथिला पेंटिंग की कला का शानदार प्रदर्शन किया, जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

मिथिला चित्रकला संस्थान ने किया सम्मानित

कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रभावित होकर मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी की ओर से मोनी कुमारी को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया. यह सम्मान उनके लिए बेहद प्रेरणादायक साबित हुआ है. इस उपलब्धि के बाद मोनी कुमारी ने अपने सभी गुरुजनों और संस्थान के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वह आगे भी पारंपरिक मिथिला पेंटिंग कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करती रहेंगी.

पद्मश्री कलाकारों से सीख रही हैं कला की बारीकियां

फिलहाल मोनी कुमारी मिथिला पेंटिंग के लिए पद्मश्री से सम्मानित कलाकार बौवा देवी, दुलारी देवी और शिवन पासवान के सानिध्य में इस कला की बारीकियां सीख रही हैं. जैसे ही उनके सम्मान की खबर गांव पहुंची, चौकी गांव सहित आसपास के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई. गांव के लोग इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगातार बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं. बचपन से ही मिथिला पेंटिंग में रुचि रखने वाली मोनी कुमारी ने अपनी लगन से आज यह मुकाम हासिल कर लिया है.

रिपोर्ट: जितेन्द्र कुमार