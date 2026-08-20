/बेगूसराय: दियारा में बदमाशों ने बिछाई हथियारों की सेज, चिकन पार्टी और सिगरेट के साथ वीडियो वायरल

संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी

मिली जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो बलिया थाना क्षेत्र के नौरंगा दियारा का है. गंगा के कछार में बसा यह इलाका भौगोलिक रूप से काफी दुर्गम माना जाता है और पुलिस के लिए यहां पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण रहता है. ऐसे में अपराधी इस इलाके को अपनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं. सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो वायरल कर बदमाश इलाके में दहशत कायम करने और अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद बलिया थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में दियारा इलाके के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.