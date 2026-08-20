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बेगूसराय: दियारा में बदमाशों ने बिछाई हथियारों की सेज, चिकन पार्टी और सिगरेट के साथ वीडियो वायरल

बेगूसराय दियारा में 'रंगबाजी' का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बदमाशों ने जमीन पर कारतूस और राइफलें बिछाई है. साथ ही, वहां पर शराब और चिकन की पार्टी करते नजर आ रहे हैं.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 20, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:38 AM IST
बेगूसराय: दियारा में बदमाशों ने बिछाई हथियारों की सेज, चिकन पार्टी और सिगरेट के साथ वीडियो वायरल
Image Credit: बेगूसरा: दियारा में बदमाशों ने बिछाई हथियारों की सेज (जी मीडिया)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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