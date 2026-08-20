/बेगूसराय: दियारा में बदमाशों ने बिछाई हथियारों की सेज, चिकन पार्टी और सिगरेट के साथ वीडियो वायरल

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बेगूसराय में अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है. बदमाश खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं. मामला बलिया थाना क्षेत्र के नौरंगा दियारा इलाके का है, जहां हथियार और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ बदमाशों के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वायरल वीडियो में जमीन पर चादर बिछाकर कट्टा, राइफल और कारतूस रखे नजर आ रहे हैं. वहीं, कुछ बदमाश पास बैठकर सिगरेट पीते दिखाई दे रहे हैं. दूसरे वीडियो में हथियारों के साथ चिकन पार्टी करते बदमाश नजर आ रहे हैं.
संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी
मिली जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो बलिया थाना क्षेत्र के नौरंगा दियारा का है. गंगा के कछार में बसा यह इलाका भौगोलिक रूप से काफी दुर्गम माना जाता है और पुलिस के लिए यहां पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण रहता है. ऐसे में अपराधी इस इलाके को अपनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं. सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो वायरल कर बदमाश इलाके में दहशत कायम करने और अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद बलिया थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में दियारा इलाके के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
जल्द की जाएगी सभी आरोपियों की पहचान
पुलिस पदाधिकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो में दिख रहे एक मुख्य व्यक्ति की पहचान नौरंगा निवासी सुदामा चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. वीडियो में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि वीडियो में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.