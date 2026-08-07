/चार हजार रुपये रिश्वत लेता अंचल कार्यालय का बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार, सरकारी मुआवजा जारी करने के नाम पर मांग रहा था पैसे

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बेगूसराय सदर अंचल कार्यालय में निगरानी विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चार हजार रुपये रिश्वत लेते एक बाबू यानी लिपिक को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से सदर अंचल कार्यालय में कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया. आरोप है कि सरकारी मुआवजा राशि जारी करने के नाम पर संबंधित क्लर्क पीड़ित परिवार से 4 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था. इस बात को लेकर पिछले काफी दिनों से डील हो रही थी.
सदर अंचल कार्यालय में तैनात लिपिक सोनू कुमार के खिलाफ निगरानी विभाग ने यह कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि चांदपुरा गांव निवासी दौलती देवी की बेटी रानी कुमारी की करीब आठ महीने पहले पानी में डूबने से मौत हो गई थी. सरकार की ओर से प्राकृतिक आपदा राहत कोष के तहत मिलने वाली चार लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी कराने के एवज में आरोपी लिपिक सोनू कुमार पहले 80 हजार रुपये मांग रहा था. बाद में, सौदेबाजी के बाद रिश्वत की रकम पांच हजार और फिर चार हजार रुपये तय हुई थी.
पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी. शिकायत मिलने के बाद 30 जुलाई को मामले का सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सही पाए गए थे. इसके बाद निगरानी विभाग ने एफआईआर दर्ज कर ट्रैप करने की योजना बनाई. शुक्रवार को टीम ने सदर अंचल कार्यालय में छापेमारी कर सोनू कुमार को चार हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
कार्रवाई के बाद कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी और कर्मचारियों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई. गिरफ्तार लिपिक से निगरानी विभाग की टीम आगे की पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि क्लर्क सोनू कुमार तेघरा थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का रहने वाला है.