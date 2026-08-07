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चार हजार रुपये रिश्वत लेता अंचल कार्यालय का बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार, सरकारी मुआवजा जारी करने के नाम पर मांग रहा था पैसे

एक लड़की की 8 महीने पहले पानी में डूबने से मौत हो गई थी. उसको प्राकृतिक आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपये दिलाने के नाम पर सदर अंचल कार्यालय का बाबू काफी दिनों से सौदेबाजी कर रहा था. बाद में डील 4 रुपये में हुई थी.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited BySunil MIshra
Published: Aug 07, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:12 PM IST
चार हजार रुपये रिश्वत लेता अंचल कार्यालय का बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार, सरकारी मुआवजा जारी करने के नाम पर मांग रहा था पैसे
Image Credit: आरोपी बाबू सोनू कुमार को निगरानी टीम ने शुक्रवार को दबोच लिया. (Video Grab)

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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