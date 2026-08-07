/चार हजार रुपये रिश्वत लेता अंचल कार्यालय का बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार, सरकारी मुआवजा जारी करने के नाम पर मांग रहा था पैसे

सदर अंचल कार्यालय में तैनात लिपिक सोनू कुमार के खिलाफ निगरानी विभाग ने यह कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि चांदपुरा गांव निवासी दौलती देवी की बेटी रानी कुमारी की करीब आठ महीने पहले पानी में डूबने से मौत हो गई थी. सरकार की ओर से प्राकृतिक आपदा राहत कोष के तहत मिलने वाली चार लाख रुपये की मुआवजा राशि जारी कराने के एवज में आरोपी लिपिक सोनू कुमार पहले 80 हजार रुपये मांग रहा था. बाद में, सौदेबाजी के बाद रिश्वत की रकम पांच हजार और फिर चार हजार रुपये तय हुई थी.