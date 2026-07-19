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सम्राट चौधरी का पहला बेगूसराय दौरा आज: करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात, स्मार्ट क्लास का करेंगे उद्घाटन

CM Samrat Begusarai Visit: सीएम बनने के बाद आज पहली बार सम्राट चौधरी बेगूसराय आ रहे हैं. इस दौरान वे जिले को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे. साथ ही, सीएम स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करेंगे.

Written ByJitendra Kumar ChaudharyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 19, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:53 AM IST
सम्राट चौधरी का पहला बेगूसराय दौरा आज: करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात, स्मार्ट क्लास का करेंगे उद्घाटन
Image Credit: सम्राट चौधरी का पहला बेगूसराय दौरा आज- जी मीडियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Jitendra Kumar Chaudhary

Jitendra Kumar Chaudhary

मैंने 2010 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनलों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, मैं वर्तमान में 'ज़ी बिहार झारखंड' से जुड़ा हुआ हूँ. मैंने राजनीति और अपराध सहित विविध विषयों पर खबरें जुटाने में काफी विशेषज्ञता हासिल की है. मेरा विशेष ध्यान राजनीतिक और अपराध रिपोर्टिंग पर रहता है.

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