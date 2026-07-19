/सम्राट चौधरी का पहला बेगूसराय दौरा आज: करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात, स्मार्ट क्लास का करेंगे उद्घाटन

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (19 जुलाई, 2026) पहली बार बेगूसराय दौरे पर पहुंच रहे हैं. उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. मुख्यमंत्री स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करने के साथ-साथ करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे और बाद में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास
बता दें कि सीएम सम्राट आज दोपहर करीब 12 बजे हेलिकॉप्टर से गांधी स्टेडियम पहुंचेंगे. यहां से सड़क मार्ग से बीपी स्कूल जाएंगे, जहां उनके हाथों स्मार्ट क्लास का उद्घाटन होगा. इसके साथ ही करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से रिफाइनरी टाउनशिप मैदान पहुंचेंगे, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा गया है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष प्लान बनाया गया है. हर प्रमुख चौक-चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके. इस मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. बीपी स्कूल से लेकर रिफाइनरी टाउनशिप मैदान तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल है.