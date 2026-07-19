/सम्राट चौधरी का पहला बेगूसराय दौरा आज: करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात, स्मार्ट क्लास का करेंगे उद्घाटन

विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

बता दें कि सीएम सम्राट आज दोपहर करीब 12 बजे हेलिकॉप्टर से गांधी स्टेडियम पहुंचेंगे. यहां से सड़क मार्ग से बीपी स्कूल जाएंगे, जहां उनके हाथों स्मार्ट क्लास का उद्घाटन होगा. इसके साथ ही करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से रिफाइनरी टाउनशिप मैदान पहुंचेंगे, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा गया है.