बछवाड़ा सीट पर महागठबंधन में बिखराव! कांग्रेस-CPI फिर आमने-सामने, BJP की राह हुई आसान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बछवाड़ा विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है. सीट महागठबंधन के तहत सीपीआई के खाते में गई थी, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने युवा नेता शिव प्रकाश गरीब दास को उम्मीदवार बना दिया है. वहीं सीपीआई ने अवधेश कुमार राय को फिर से मैदान में उतारा है. इससे महागठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है. काफी इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के बीच सिंबल बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बुधवार तक पार्टी ने करीब एक दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को अधिकृत चिन्ह दे दिए. इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाली सीट बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जहां इस बार भी कांग्रेस और सीपीआई के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया है.
कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. दिलचस्प बात यह है कि बछवाड़ा सीट महागठबंधन के सीट बंटवारे में सीपीआई के खाते में गई थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां अपने उम्मीदवार उतारकर फ्रेंडली फाइट की स्थिति पैदा कर दी है. शिव प्रकाश गरीब दास पहले भी 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से मैदान में उतरे थे. उस समय वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े थे.
(युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास)
दूसरी ओर, वाम दल सीपीआई ने भी एक बार फिर अपने पुराने उम्मीदवार अवधेश कुमार राय पर भरोसा जताया है. 2020 में महागठबंधन की ओर से अवधेश राय को ही उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि कांग्रेस ने उस वक्त समर्थन देने के बजाय अपने उम्मीदवार को निर्दलीय रूप में उतारा था. नतीजा यह हुआ कि दोनों की वोटों की काट में भाजपा के सुरेंद्र मेहता ने मात्र 484 वोटों से जीत हासिल कर ली थी. अब वही स्थिति फिर से दोहराई जा रही है.
(सीपीआई उम्मीदवार अवधेश कुमार राय)
बछवाड़ा सीट को लेकर महागठबंधन में समझौते के बजाय तनाव और भ्रम की स्थिति बन गई है. एक ओर कांग्रेस कह रही है कि यह सीट अब उनके संगठन की मजबूती के लिए जरूरी है, वहीं सीपीआई मानने को तैयार नहीं है. दोनों दल अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार की तैयारी में जुट गए हैं. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर यह “दोस्ताना संघर्ष” जारी रहा तो भाजपा एक बार फिर इसका सीधा फायदा उठा सकती है.
2020 के चुनाव में कांग्रेस और सीपीआई की आपसी लड़ाई के कारण ही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता को बेहद कम अंतर से जीत मिली थी. तब भी यह कहा गया था कि अगर महागठबंधन एकजुट होकर लड़ता, तो सीट आसानी से उनके खाते में जाती. लेकिन इस बार भी स्थिति लगभग वैसी ही दिख रही है. स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे “इंडिया गठबंधन” की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं.
