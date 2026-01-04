बेगूसराय में गरजे राजेश राम, कहा- 'भाजपा का डीएनए हुआ गालीबाज, अभद्र भाषा बोलने वालों का होता है प्रमोशन'

बेगूसराय के दौरे पर पहुंचे बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीखा हमला बोला है. उन्होंने भाजपा नेताओं की भाषा और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान में बीजेपी का डीएनए 'गालीबाज' हो चुका है. राजेश राम ने आरोप लगाया कि भाजपा में अब उन्हीं नेताओं को सम्मान और प्रमोशन मिलता है जो विपक्ष या आम जनता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार की अस्मिता और महिलाओं के सम्मान को लेकर जमकर नारेबाजी भी की.

राजेश राम ने बेगूसराय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता बिहार के गौरव को ठेस पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने पूर्व में बिहार की बोली लगाने जैसी भाषा का प्रयोग किया था. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज भाजपा का हर छोटा-बड़ा नेता यह समझने लगा है कि गाली देने से पार्टी में ऊंचा पद मिल सकता है. उन्होंने उत्तराखंड के मंत्री के पति द्वारा बिहार की महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों को सजा देने के बजाय संरक्षण और प्रोत्साहन देती है.

कांग्रेस नेता ने महिला सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्रता करने वालों को भाजपा ने सांसद और फिर कैबिनेट मंत्री बनाकर पुरस्कृत किया. उन्होंने गर्व से कहा कि बिहार की बेटियां आज आईएनएस से लेकर संसद तक देश का परचम लहरा रही हैं, लेकिन भाजपा उनकी अस्मिता पर उंगली उठाने वालों को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की अस्मिता पर कोई भी हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर बात करते हुए राजेश राम ने घोषणा की कि आगामी 8 जनवरी से कांग्रेस पूरे राज्य में 'मनरेगा बचाओ अभियान' शुरू करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी-शाह की सरकार ने जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर दिया है. 100 दिन के रोजगार की गारंटी अब कागजों तक सीमित रह गई है, जिससे मजदूर पलायन करने और कर्ज के जाल में फंसने को मजबूर हैं. उन्होंने दावा किया कि रोजगार के अभाव में कई मजदूर आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं.

स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करते हुए राजेश राम ने कहा कि वे केवल भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि उन्हें बेगूसराय के विकास पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बरौनी फर्टिलाइजर और थर्मल पावर प्लांट कांग्रेस की देन हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया. महागठबंधन के भविष्य पर उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और फिलहाल गठबंधन बना रहेगा, आगे की रणनीति पर बाद में विचार होगा.

